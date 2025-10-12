Эстония планирует прекратить пользоваться дорогой, проходящей через Россию

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Эстония планирует полностью прекратить пользоваться автомобильной дорогой, местами проходящей через "Саатсеский сапог" - часть Псковской области РФ, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.
В субботу телерадиокомпания ERR сообщала, что эстонские пограничники перекрыли эту автомобильную дорогу на фоне якобы российской активности.
"Сообщения о том, что ситуация на эстонско-российской границе становится напряжённой, преувеличены. На юго-востоке Эстонии есть дорога, которая на короткое время пересекает территорию России. Местным жителям разрешено пользоваться ею без остановки... В долгосрочной перспективе мы планируем полностью прекратить пользоваться этой дорогой. Альтернативный маршрут в обход российской территории уже существует, и строится новый", - написал Цахкна в соцсети Х.
Он уточнил, что "ничего серьезного" на границе не происходит, а ситуация остается под контролем.
Ранее телерадиокомпания сообщала, что Эстония планирует начать в 2026 году и завершить к 2028 году строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога". В мае 2024 года ERR сообщала, что власти Эстонии планируют потратить около 7 миллионов евро на возведение пограничного ограждения вокруг "Саатсеского сапога".
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.
