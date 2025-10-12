Рейтинг@Mail.ru
Эстония планирует прекратить пользоваться дорогой, проходящей через Россию - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/estonija-2047810805.html
Эстония планирует прекратить пользоваться дорогой, проходящей через Россию
Эстония планирует прекратить пользоваться дорогой, проходящей через Россию - РИА Новости, 12.10.2025
Эстония планирует прекратить пользоваться дорогой, проходящей через Россию
Эстония планирует полностью прекратить пользоваться автомобильной дорогой, местами проходящей через "Саатсеский сапог" - часть Псковской области РФ, заявил... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T14:41:00+03:00
2025-10-12T14:41:00+03:00
в мире
эстония
россия
псковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg
https://ria.ru/20251006/es-2046725568.html
https://ria.ru/20251007/estonija-2046920854.html
эстония
россия
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3a30cbbaa1d1bb14b20461208d42b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, псковская область
В мире, Эстония, Россия, Псковская область
Эстония планирует прекратить пользоваться дорогой, проходящей через Россию

В Эстония хотят прекратить пользоваться проходящей через Россию дорогой

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Эстония планирует полностью прекратить пользоваться автомобильной дорогой, местами проходящей через "Саатсеский сапог" - часть Псковской области РФ, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.
В субботу телерадиокомпания ERR сообщала, что эстонские пограничники перекрыли эту автомобильную дорогу на фоне якобы российской активности.
Порт Таллина - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Эстонии испортили плакаты с призывом учить детей на родном языке
6 октября, 21:44
"Сообщения о том, что ситуация на эстонско-российской границе становится напряжённой, преувеличены. На юго-востоке Эстонии есть дорога, которая на короткое время пересекает территорию России. Местным жителям разрешено пользоваться ею без остановки... В долгосрочной перспективе мы планируем полностью прекратить пользоваться этой дорогой. Альтернативный маршрут в обход российской территории уже существует, и строится новый", - написал Цахкна в соцсети Х.
Он уточнил, что "ничего серьезного" на границе не происходит, а ситуация остается под контролем.
Ранее телерадиокомпания сообщала, что Эстония планирует начать в 2026 году и завершить к 2028 году строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога". В мае 2024 года ERR сообщала, что власти Эстонии планируют потратить около 7 миллионов евро на возведение пограничного ограждения вокруг "Саатсеского сапога".
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Эстонии построят четыре завода по производству мин и ракет
7 октября, 18:47
 
В миреЭстонияРоссияПсковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала