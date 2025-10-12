Эстония планирует прекратить пользоваться дорогой, проходящей через Россию

Он уточнил, что "ничего серьезного" на границе не происходит, а ситуация остается под контролем.

Ранее телерадиокомпания сообщала, что Эстония планирует начать в 2026 году и завершить к 2028 году строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога". В мае 2024 года ERR сообщала, что власти Эстонии планируют потратить около 7 миллионов евро на возведение пограничного ограждения вокруг "Саатсеского сапога".