МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Европейские лидеры могут удерживать власть, лишь спекулируя на мнимой российской угрозе, заявил в эфире YouTube-канала полковник в отставке, экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.
"Сейчас наступает время отчаяния — европейские лидеры пытаются удержаться у власти, поэтому продолжают настаивать, что на востоке существует великая "российская угроза", и начинают тратить деньги, которых на самом деле нет. Они надеются подстегнуть экономику своих стран за счет военного производства. Я не думаю, что это сработает. Я не вижу в этом никакого будущего", — отметил полковник.
Между тем создание эффективных вооруженных сил, по его словам, занимает не менее десяти лет и требует смены нескольких поколений вооружений, а также нового поколения солдат, моряков и летчиков. Поэтому, когда канцлер Германии Фридрих Мерц заявляет, что к 2030 году в немецком ВПК существенно повысится уровень производства и будут развернуты вооруженные силы, способные применять новую технику, он, как утверждает Макгрегор, "проявляет просто невероятный оптимизм".
"Так что, по сути, речь идет лишь о том, чтобы отчаянно цепляться за власть. И знаете, бесполезность и глупость этого действительно поражают", — подчеркнул полковник.
В мае государства — члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов ЕС. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины стран союза, в частности, на значительное увеличение дефицита.
Страны — члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня пяти процентов ВВП с нынешнего уровня в два процента, которого еще не всем удалось достичь. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Североатлантический альянс, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД Сергей Лавров после саммита НАТО в Гааге отметил, что увеличение расходов блока на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
