https://ria.ru/20251012/egipet-2047756889.html
Погибшие в ДТП в Египте катарские дипломаты входили в службу протокола
Погибшие в ДТП в Египте катарские дипломаты входили в службу протокола - РИА Новости, 12.10.2025
Погибшие в ДТП в Египте катарские дипломаты входили в службу протокола
Погибшие в ДТП в Египте катарские дипломаты входили в службу протокола, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T05:00:00+03:00
2025-10-12T05:00:00+03:00
2025-10-12T05:00:00+03:00
в мире
шарм-эш-шейх
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149188/99/1491889928_0:57:1920:1137_1920x0_80_0_0_be48b845f689b158fb0e54d8c2e500bb.jpg
https://ria.ru/20240829/dtp-1969281107.html
шарм-эш-шейх
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149188/99/1491889928_111:0:1818:1280_1920x0_80_0_0_c09f2bf01a6b9bb382c90aefb8e32640.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шарм-эш-шейх, египет
В мире, Шарм-эш-Шейх, Египет
Погибшие в ДТП в Египте катарские дипломаты входили в службу протокола
Погибшие в ДТП в Египте катарские дипломаты ехали на саммит в Шарм-эш-Шейх