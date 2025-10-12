Рейтинг@Mail.ru
Погибшие в ДТП в Египте катарские дипломаты входили в службу протокола - РИА Новости, 12.10.2025
05:00 12.10.2025
Погибшие в ДТП в Египте катарские дипломаты входили в службу протокола
Погибшие в ДТП в Египте катарские дипломаты входили в службу протокола - РИА Новости, 12.10.2025
Погибшие в ДТП в Египте катарские дипломаты входили в службу протокола
Погибшие в ДТП в Египте катарские дипломаты входили в службу протокола, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц. РИА Новости, 12.10.2025
в мире
шарм-эш-шейх
египет
шарм-эш-шейх
египет
в мире, шарм-эш-шейх, египет
В мире, Шарм-эш-Шейх, Египет
Погибшие в ДТП в Египте катарские дипломаты входили в службу протокола

Погибшие в ДТП в Египте катарские дипломаты ехали на саммит в Шарм-эш-Шейх

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Погибшие в ДТП в Египте катарские дипломаты входили в службу протокола, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц.
Ранее агентство Рейтер передавало, что три катарских дипломата погибли в ДТП в египетском Шарм-эш-Шейхе.
"Дипломаты, которые входили в катарскую команду протокола, направлялись в город (Шарм-эш-Шейх – ред.) в преддверии саммита высокого уровня", - пишет агентство.
Отмечается, что машина перевернулась примерно в 50 километрах от египетского города.
В миреШарм-эш-ШейхЕгипет
 
 
