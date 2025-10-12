Рейтинг@Mail.ru
Три катарских дипломата погибли в ДТП в Египте, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:59 12.10.2025 (обновлено: 03:52 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/egipet-2047746137.html
Три катарских дипломата погибли в ДТП в Египте, пишут СМИ
Три катарских дипломата погибли в ДТП в Египте, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2025
Три катарских дипломата погибли в ДТП в Египте, пишут СМИ
Три катарских дипломата погибли в ДТП в египетском Шарм-эш-Шейхе, передает агентство Reuters со ссылкой на два источника в сфере безопасности. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T00:59:00+03:00
2025-10-12T03:52:00+03:00
в мире
шарм-эш-шейх
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743150952_0:197:3095:1938_1920x0_80_0_0_bcaef861a801c3123a3dd71ca2b77ab3.jpg
https://ria.ru/20240829/dtp-1969281107.html
https://ria.ru/20250814/egipet-2035290996.html
шарм-эш-шейх
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743150952_366:0:3095:2047_1920x0_80_0_0_516c2ffdf02c9c631a9d72ce2fed8993.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шарм-эш-шейх, катар
В мире, Шарм-эш-Шейх, Катар
Три катарских дипломата погибли в ДТП в Египте, пишут СМИ

Reuters: три катарских дипломата погибли в ДТП в египетском Шарм-эш-Шейхе

© AP Photo / Amr NabilАвтомобиль скорой помощи в Египте
Автомобиль скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Автомобиль скорой помощи в Египте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Три катарских дипломата погибли в ДТП в египетском Шарм-эш-Шейхе, передает агентство Reuters со ссылкой на два источника в сфере безопасности.
"Три катарских дипломата погибли в результате ДТП в в египетском Шарм-эш-Шейхе", - пишет агентство.
Полицейские автомобили в Румынии - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Румынии венгерский дипломат погиб в ДТП
29 августа 2024, 16:42
Также, по данным агентства, два дипломата получили травмы.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран.
Автомобиль скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В ДТП с автобусом в Египте пострадали туристы из России, Украины и Киргизии
дополняется ...
 
В миреШарм-эш-ШейхКатар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала