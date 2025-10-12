Три катарских дипломата погибли в ДТП в Египте, пишут СМИ

https://ria.ru/20251012/egipet-2047746137.html
Три катарских дипломата погибли в ДТП в египетском Шарм-эш-Шейхе, передает агентство Reuters со ссылкой на два источника в сфере безопасности. РИА Новости, 12.10.2025
