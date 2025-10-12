https://ria.ru/20251012/efimov-2047592714.html
Ефимов: более 200 москвичей переселяются в новостройку на Заречной улице
Ефимов: более 200 москвичей переселяются в новостройку на Заречной улице - РИА Новости, 12.10.2025
Ефимов: более 200 москвичей переселяются в новостройку на Заречной улице
Более 200 человек приступили к переселению в новостройку на Заречной улице в Москве, возведенную по программе реновации, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T14:12:00+03:00
2025-10-12T14:12:00+03:00
2025-10-12T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100331_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_891182ec72e1fc3cded008a150d2fd54.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100331_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dfcf7948ad9bfb26bc5203d4c5626e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: более 200 москвичей переселяются в новостройку на Заречной улице
Ефимов: более 200 москвичей начали переселение в новостройку на Заречной улице
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Более 200 человек приступили к переселению в новостройку на Заречной улице в Москве, возведенную по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что новые квартиры получили 220 москвичей, которые ранее проживали по адресу: 3-я Филевская улица, 7, корпус 1.
"Город предложил им квартиры в новостройке по адресу: улица Заречная, дом 5. Таким образом, с начала реализации программы реновации число зданий, затронутых переселением в этом районе, достигло 14. Всего новое жилье здесь получат более 6,5 тысячи москвичей из 35 старых домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что дом на Заречной улице является односекционным, всего в нем 156 квартир.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.