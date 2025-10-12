© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: более 200 москвичей переселяются в новостройку на Заречной улице

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Более 200 человек приступили к переселению в новостройку на Заречной улице в Москве, возведенную по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что новые квартиры получили 220 москвичей, которые ранее проживали по адресу: 3-я Филевская улица, 7, корпус 1.

"Город предложил им квартиры в новостройке по адресу: улица Заречная, дом 5. Таким образом, с начала реализации программы реновации число зданий, затронутых переселением в этом районе, достигло 14. Всего новое жилье здесь получат более 6,5 тысячи москвичей из 35 старых домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что дом на Заречной улице является односекционным, всего в нем 156 квартир.