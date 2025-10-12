Рейтинг@Mail.ru
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 12.10.2025
19:46 12.10.2025
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили
россия
республика крым
крымский мост
общество
россия, республика крым, крымский мост, общество
Россия, Республика Крым, Крымский мост, Общество

Движение по Крымскому мосту возобновили

Крымский мост. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Движение по Крымскому мосту возобновлено, ограничение действовало более двух часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 17.22 мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Открыли движение по мосту в 19.35 мск.
РоссияРеспублика КрымКрымский мостОбщество
 
 
