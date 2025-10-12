https://ria.ru/20251012/dvizhenie-2047838395.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновлено, ограничение действовало более двух часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к... РИА Новости, 12.10.2025
