Рейтинг@Mail.ru
В Курской области на трассе Рыльск — Льгов ограничили движение - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 12.10.2025 (обновлено: 23:56 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/dvizhenie-2047816070.html
В Курской области на трассе Рыльск — Льгов ограничили движение
В Курской области на трассе Рыльск — Льгов ограничили движение - РИА Новости, 12.10.2025
В Курской области на трассе Рыльск — Льгов ограничили движение
Движение ограничено на трассе Рыльск — Льгов до села Ивановского из-за атак украинских дронов в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T15:26:00+03:00
2025-10-12T23:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
беловский район
рыльск
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155667/04/1556670436_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_83435b51b9ad8cd914d9c51dc05c0d19.jpg
https://ria.ru/20251012/spetsoperatsiya-2047806519.html
курская область
беловский район
рыльск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155667/04/1556670436_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b5b768a073876e8070d102468f4d612e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, беловский район, рыльск, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Беловский район, Рыльск, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области на трассе Рыльск — Льгов ограничили движение

На трассе Рыльск — Льгов ограничили движение из-за атаки дронов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Инспектор ГИБДД . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Движение ограничено на трассе Рыльск — Льгов до села Ивановского из-за атак украинских дронов в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Ранее в воскресенье Хинштейн сообщил о том, что минно-взрывную травму и ранения ног получил 15-летний подросток в результате атаки дрона ВСУ в курском Беловском районе, также ранены мужчина и женщина.
"С ночи под прицелом вражеских дронов находится трасса Рыльск — Льгов. Это участок дороги от города Рыльска до села Ивановского. Зафиксирована серия попыток противника атаковать все движущиеся по трассе автомобили. В целях безопасности оперативным штабом региона на этом отрезке трассы принято решение ограничить движение автомобилей из-за активизации вражеских беспилотников", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Также ограничен выезд на трассу из населённого пункта Степановка, добавил глава региона.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.10.2025
Вчера, 14:12
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБеловский районРыльскАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала