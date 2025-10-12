https://ria.ru/20251012/dvizhenie-2047816070.html
В Курской области на трассе Рыльск — Льгов ограничили движение
В Курской области на трассе Рыльск — Льгов ограничили движение - РИА Новости, 12.10.2025
В Курской области на трассе Рыльск — Льгов ограничили движение
Движение ограничено на трассе Рыльск — Льгов до села Ивановского из-за атак украинских дронов в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 12.10.2025
