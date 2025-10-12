Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье столкнулись пять машин, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 12.10.2025 (обновлено: 14:56 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/dtp-2047807231.html
В Подмосковье столкнулись пять машин, есть пострадавшие
В Подмосковье столкнулись пять машин, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.10.2025
В Подмосковье столкнулись пять машин, есть пострадавшие
Два человека госпитализированы после столкновения трех легковых и двух грузовых автомобилей в Подмосковье на трассе "Беларусь", сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T14:15:00+03:00
2025-10-12T14:56:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047807936_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_dbd2a829b2ebef7feec0d981c7030ea5.jpg
https://ria.ru/20250519/dtp-2017843944.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047807936_16:0:976:720_1920x0_80_0_0_24698e11aa6419679c6f9636e2d3d77b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье столкнулись пять машин, есть пострадавшие

В Подмосковье 2 человека пострадали в ДТП с 3 легковушками и 2 грузовиками

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте ДТП на трассе М-1 "Беларусь" в Московской область
На месте ДТП на трассе М-1 Беларусь в Московской область - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
На месте ДТП на трассе М-1 "Беларусь" в Московской область
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Два человека госпитализированы после столкновения трех легковых и двух грузовых автомобилей в Подмосковье на трассе "Беларусь", сообщает пресс-служба ГУМВД по Московской области.
"Сегодня примерно в 12.05 на 134-м километре автодороги М-1 "Беларусь" произошло массовое дорожно-транспортное происшествие… Произошло столкновение трех легковых и двух грузовых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия двое граждан с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение транспорта в сторону области ограничено. Объезд осуществляется через 131-й километр Минского шоссе.
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Крупные ДТП в России в 2025 году
19 мая, 14:52
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала