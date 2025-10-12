https://ria.ru/20251012/dtp-2047807231.html
В Подмосковье столкнулись пять машин, есть пострадавшие
В Подмосковье столкнулись пять машин, есть пострадавшие
В Подмосковье столкнулись пять машин, есть пострадавшие
Два человека госпитализированы после столкновения трех легковых и двух грузовых автомобилей в Подмосковье на трассе "Беларусь", сообщает пресс-служба ГУМВД по...
В Подмосковье столкнулись пять машин, есть пострадавшие
В Подмосковье 2 человека пострадали в ДТП с 3 легковушками и 2 грузовиками