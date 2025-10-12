Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Шарм-эш-Шейхе, где состоится саммит по Газе, погибли три дипломата - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:59 12.10.2025 (обновлено: 04:58 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/dtp-2047753433.html
В ДТП в Шарм-эш-Шейхе, где состоится саммит по Газе, погибли три дипломата
В ДТП в Шарм-эш-Шейхе, где состоится саммит по Газе, погибли три дипломата - РИА Новости, 12.10.2025
В ДТП в Шарм-эш-Шейхе, где состоится саммит по Газе, погибли три дипломата
Три катарских дипломата погибли в ДТП в Шарм-эш-Шейхе, передает Reuters со ссылкой на два источника в сфере безопасности. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T00:59:00+03:00
2025-10-12T04:58:00+03:00
в мире
шарм-эш-шейх
египет
обострение палестино-израильского конфликта
дтп
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743150952_0:197:3095:1938_1920x0_80_0_0_bcaef861a801c3123a3dd71ca2b77ab3.jpg
https://ria.ru/20251009/izrail-2047325525.html
https://ria.ru/20251011/tramp-2047663122.html
https://ria.ru/20251009/tramp-2047150251.html
шарм-эш-шейх
египет
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743150952_366:0:3095:2047_1920x0_80_0_0_516c2ffdf02c9c631a9d72ce2fed8993.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шарм-эш-шейх, египет, обострение палестино-израильского конфликта, дтп, катар
В мире, Шарм-эш-Шейх, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта, ДТП, Катар

В ДТП в Шарм-эш-Шейхе, где состоится саммит по Газе, погибли три дипломата

© AP Photo / Amr NabilАвтомобиль скорой помощи в Египте
Автомобиль скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Автомобиль скорой помощи в Египте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Три катарских дипломата погибли в ДТП в Шарм-эш-Шейхе, передает Reuters со ссылкой на два источника в сфере безопасности.
«
"Три катарских дипломата погибли в результате ДТП в в египетском Шарм-эш-Шейхе", — пишет агентство.
Также, по его данным, еще два дипломата получили травмы.
Как утверждает Associated Press, они входили в службу протокола и направлялись в город в преддверии саммита высокого уровня.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран.
Палестинцы празднуют объявление о прекращении огня в Дейр-эль-Балахе. 9 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Шампанское вместо геноцида. Израиль и ХАМАС объявили о победе
9 октября, 17:24

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.
Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Трамп завершил десять войн, чтобы начать одиннадцатую
Вчера, 08:00

Прекращение огня

Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу. До этого ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.
Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
Как заявил Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.
Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас
9 октября, 08:00
 
В миреШарм-эш-ШейхЕгипетОбострение палестино-израильского конфликтаДТПКатар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала