Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 37 дронов ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:51 12.10.2025 (обновлено: 01:30 13.10.2025)
https://ria.ru/20251012/dron-2047856187.html
ПВО сбила 37 дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 37 дронов ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 13.10.2025
ПВО сбила 37 дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО вечером ликвидировала 37 дронов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-12T23:51:00+03:00
2025-10-13T01:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
безопасность
черное море
вооруженные силы украины
курская область
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20251011/podrobnosti--2047679397.html
республика крым
россия
черное море
курская область
белгородская область
азовское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, россия, безопасность, черное море, вооруженные силы украины, курская область, белгородская область, азовское море, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, Безопасность, Черное море, Вооруженные силы Украины, Курская область, Белгородская область, Азовское море, Беспилотники
ПВО сбила 37 дронов ВСУ над российскими регионами

МО: средства ПВО сбили 37 беспилотников ВСУ над российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ПВО вечером ликвидировала 37 дронов ВСУ, сообщило Минобороны.
"Двенадцатого октября текущего года в период с 20:15 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — подчеркивается в сводке.
Российские военные поразили:
ВСУ практически ежедневно направляют дроны на объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают аппараты противника.
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Появились подробности после падения обломков БПЛА в Волгограде
11 октября, 10:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымРоссияБезопасностьЧерное мореВооруженные силы УкраиныКурская областьБелгородская областьАзовское мореБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала