В СК рассказали о последствиях атаки ВСУ на ТЦ "Сигма" в Донецке
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 12.10.2025 (обновлено: 14:00 12.10.2025)
В СК рассказали о последствиях атаки ВСУ на ТЦ "Сигма" в Донецке
В СК рассказали о последствиях атаки ВСУ на ТЦ "Сигма" в Донецке
Торговый центр "Сигма" полностью уничтожен в результате субботней атаки БПЛА ВСУ в Донецке, сообщил РИА Новости сотрудник Следственного комитета России. РИА Новости, 12.10.2025
ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Торговый центр "Сигма" полностью уничтожен в результате субботней атаки БПЛА ВСУ в Донецке, сообщил РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.
"Противник подверг обстрелу мирный квартал, в котором отсутствует вооружение и военная техника. Целью стал торговый центр, в котором люди покупали продукты и товары первой необходимости... Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура - фактически уничтожен торговый центр", - сказал РИА Новости сотрудник СК РФ.
По его словам, при атаке украинские военные применили ударные БПЛА самолетного типа.
"Предположительно, использован ударный БПЛА самолетного типа с осколочно-фугасными зарядами, о чем свидетельствует обнаруженные на месте фрагменты, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнений конкретного типа и модификации", - добавил собеседник агентства.
Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили об атаке украинского БПЛА на торговый центр "Сигма" на автомобильной трассе "Славянск - Донецк - Мариуполь", в результате чего начался пожар.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
