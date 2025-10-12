В СК рассказали о последствиях атаки ВСУ на ТЦ "Сигма" в Донецке

«

"Предположительно, использован ударный БПЛА самолетного типа с осколочно-фугасными зарядами, о чем свидетельствует обнаруженные на месте фрагменты, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнений конкретного типа и модификации", - добавил собеседник агентства.