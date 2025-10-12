В СК рассказали о последствиях атаки ВСУ на ТЦ "Сигма" в Донецке

ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Торговый центр "Сигма" полностью уничтожен в результате субботней атаки БПЛА ВСУ в Донецке, сообщил РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.
"Противник подверг обстрелу мирный квартал, в котором отсутствует вооружение и военная техника. Целью стал торговый центр, в котором люди покупали продукты и товары первой необходимости... Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура - фактически уничтожен торговый центр", - сказал РИА Новости сотрудник СК РФ.
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия удара со стороны ВСУ по торговому центру "Сигма" в Макеевке
По его словам, при атаке украинские военные применили ударные БПЛА самолетного типа.
"Предположительно, использован ударный БПЛА самолетного типа с осколочно-фугасными зарядами, о чем свидетельствует обнаруженные на месте фрагменты, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнений конкретного типа и модификации", - добавил собеседник агентства.
