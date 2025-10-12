Рейтинг@Mail.ru
Пушилин сообщил о продвижении войск у Северска, Родинского и Молодецкого
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 12.10.2025 (обновлено: 23:01 12.10.2025)
Пушилин сообщил о продвижении войск у Северска, Родинского и Молодецкого
Пушилин сообщил о продвижении войск у Северска, Родинского и Молодецкого
Российские военные продвинулись у Северска, расширили зону контроля у Константиновки, Красноармейска и в нескольких других районах, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 12.10.2025
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038994868.html
https://ria.ru/20251009/obstanovka-2047089186.html
Новости
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские военные продвинулись у Северска, расширили зону контроля у Константиновки, Красноармейска и в нескольких других районах, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"Поступают уже сообщения о начале городских боев у самого Северска", — отметил он.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Российские военные успешно действуют и в районе Красноармейска.
"На Красноармейском направлении продолжается охват Красноармейско-Дмитровской агломерации, тяжелые бои в самой южной части города Красноармейска, а также на его подступах", — уточнил глава региона.

Помимо этого, вооруженные силы практически окружили Родинское, но в населенном пункте предстоит достаточно серьезная зачистка. Как объяснил Пушилин, у ВСУ было много времени, чтобы подготовиться там к обороне.
Он также рассказал о горячей обстановке в Молодецком, отметив, что поступают сообщения о взятии под российский контроль южной части села.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
ВС России продвинулись к Синельниково под Харьковом, рассказал Марочко
2 сентября, 07:30
Военные продвигаются в Ямполе, несмотря на переброску резервов со стороны ВСУ, и расширили зону контроля на Константиновском направлении. Там зачистили территорию южнее Клебан-Быкского водохранилища, продолжаются бои за Плещеевку и Иванополье. Боестолкновения идут и на подступах к Константиновке, куда противник продолжает перебрасывать резервы.
"И еще коснусь Добропольского выступа. Противник пытается всеми возможными способами контратаковать, но наши подразделения, несмотря на всю сложность боев, продолжают удерживать. Добропольский выступ выполняет свой функционал, который на него был возложен военным командованием", — добавил Пушилин.

Помимо этого, российские войска продолжают ломать оборону ВСУ уже в Днепропетровской области. Они продвигаются вглубь, нанося поражения противнику в районах населенных пунктов Степовое, Сосновка и Вербовое.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Битва за ключевые узлы". Что готовит российская армия в зоне СВО
9 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
