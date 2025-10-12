Пушилин сообщил о продвижении войск у Северска, Родинского и Молодецкого

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские военные продвинулись у Северска, расширили зону контроля у Константиновки, Красноармейска и в нескольких других районах, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Российские военные продвинулись у Северска, расширили зону контроля у Константиновки, Красноармейска и в нескольких других районах, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram -канале.

« "Поступают уже сообщения о начале городских боев у самого Северска", — отметил он.

Российские военные успешно действуют и в районе Красноармейска

« "На Красноармейском направлении продолжается охват Красноармейско-Дмитровской агломерации, тяжелые бои в самой южной части города Красноармейска, а также на его подступах", — уточнил глава региона.

Помимо этого, вооруженные силы практически окружили Родинское, но в населенном пункте предстоит достаточно серьезная зачистка. Как объяснил Пушилин , у ВСУ было много времени, чтобы подготовиться там к обороне.

Он также рассказал о горячей обстановке в Молодецком, отметив, что поступают сообщения о взятии под российский контроль южной части села.

Военные продвигаются в Ямполе, несмотря на переброску резервов со стороны ВСУ, и расширили зону контроля на Константиновском направлении. Там зачистили территорию южнее Клебан-Быкского водохранилища, продолжаются бои за Плещеевку и Иванополье. Боестолкновения идут и на подступах к Константиновке, куда противник продолжает перебрасывать резервы.

« "И еще коснусь Добропольского выступа. Противник пытается всеми возможными способами контратаковать, но наши подразделения, несмотря на всю сложность боев, продолжают удерживать. Добропольский выступ выполняет свой функционал, который на него был возложен военным командованием", — добавил Пушилин.