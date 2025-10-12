Рейтинг@Mail.ru
Пушилин сообщил о начале боев в Северске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 12.10.2025 (обновлено: 20:52 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/dnr-2047841739.html
Пушилин сообщил о начале боев в Северске
Пушилин сообщил о начале боев в Северске - РИА Новости, 12.10.2025
Пушилин сообщил о начале боев в Северске
Поступают сообщения о начале городских боев в Северске в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T20:18:00+03:00
2025-10-12T20:52:00+03:00
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
денис пушилин
северск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990593944_0:181:3064:1905_1920x0_80_0_0_41a4166b4e17e61eac87af672e6f69f0.jpg
https://ria.ru/20251012/vsu-2047842053.html
донецкая народная республика
северск
донецкая народная республика, денис пушилин, северск
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Северск
Пушилин сообщил о начале боев в Северске

Пушилин: поступают сообщения о начале городских боев в Северске в ДНР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Поступают сообщения о начале городских боев в Северске в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Поступают уже сообщения о начале городских боев самого Северска", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
ВСУ перебрасывают резервы в Константиновку, заявил Пушилин
Вчера, 20:20
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСеверск
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
