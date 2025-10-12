https://ria.ru/20251012/dnr-2047841739.html
Пушилин сообщил о начале боев в Северске
Пушилин сообщил о начале боев в Северске
Поступают сообщения о начале городских боев в Северске в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 12.10.2025
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
денис пушилин
северск
донецкая народная республика, денис пушилин, северск
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Северск
Пушилин сообщил о начале боев в Северске
Пушилин: поступают сообщения о начале городских боев в Северске в ДНР