Рейтинг@Mail.ru
Подконтрольная Киеву часть ДНР осталась без света - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 12.10.2025 (обновлено: 11:56 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/dnr-2047770131.html
Подконтрольная Киеву часть ДНР осталась без света
Подконтрольная Киеву часть ДНР осталась без света - РИА Новости, 12.10.2025
Подконтрольная Киеву часть ДНР осталась без света
Подконтрольная ВСУ часть ДНР осталась без света, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T08:50:00+03:00
2025-10-12T11:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f12a285dd42f9784d32bb54971170a.jpg
https://ria.ru/20251008/ukraina-2046869745.html
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a63ab1874b5efc162120fae4e2ea8c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины
Подконтрольная Киеву часть ДНР осталась без света

Филашкин: подконтрольная ВСУ часть ДНР осталась без энергоснабжения

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Подконтрольная ВСУ часть ДНР осталась без света, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин.
"Донецкая область (подконтрольная ВСУ часть ДНР. — Прим. ред.) обесточена", — написал Филашкин в своем Telegram-канале.
По его словам, в регионе повреждена энергетическая инфраструктура.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Украине отключают газ, свет и тепло
8 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала