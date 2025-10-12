Дмитриев высказался о диалоге России и США

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Диалог России с командой президента США Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Диалог России с командой Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске", — написал он в Telegram-канале.
Путин рассказал о контактах России и США
10 октября, 15:48
Дмитриев отметил, что придуманные и распространяемые противниками мирных процессов слухи об ослаблении влияния спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в администрации президента США оказались полностью несостоятельными.
"Как главный архитектор и переговорщик, добившийся успеха в создании и реализации плана Трампа по Газе, поддержанного и Россией, Уиткофф сохраняет и значительно усиливает свою ключевую роль. Его успех и прагматичный подход признаются даже самыми ярыми критиками", — добавил спецпредставитель президента России.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили возможные пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Владимир Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.