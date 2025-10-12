Дмитриев высказался о диалоге России и США

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Диалог России с командой президента США Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Как главный архитектор и переговорщик, добившийся успеха в создании и реализации плана Трампа по Газе, поддержанного и Россией, Уиткофф сохраняет и значительно усиливает свою ключевую роль. Его успех и прагматичный подход признаются даже самыми ярыми критиками", — добавил спецпредставитель президента России.