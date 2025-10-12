Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев высказался о диалоге России и США - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 12.10.2025 (обновлено: 15:52 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/dmitriev--2047785262.html
Дмитриев высказался о диалоге России и США
Дмитриев высказался о диалоге России и США - РИА Новости, 12.10.2025
Дмитриев высказался о диалоге России и США
Диалог России с командой президента США Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске, заявил спецпредставитель... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T11:04:00+03:00
2025-10-12T15:52:00+03:00
россия
сша
аляска
в мире
дональд трамп
кирилл дмитриев
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950926160_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_9d0a58d8fe5e6b57a08eb7965d5d289b.jpg
https://ria.ru/20251010/putin-2047545031.html
https://ria.ru/20251012/es-2047756361.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950926160_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_b513eec51dd126b0dc5375022631be23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, аляска, в мире, дональд трамп, кирилл дмитриев, стив уиткофф
Россия, США, Аляска, В мире, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф
Дмитриев высказался о диалоге России и США

Дмитриев высказался о диалоге России и США после саммита на Аляске. Главное

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Диалог России с командой президента США Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Диалог России с командой Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске", — написал он в Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин рассказал о контактах России и США
10 октября, 15:48
Дмитриев отметил, что придуманные и распространяемые противниками мирных процессов слухи об ослаблении влияния спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в администрации президента США оказались полностью несостоятельными.
"Как главный архитектор и переговорщик, добившийся успеха в создании и реализации плана Трампа по Газе, поддержанного и Россией, Уиткофф сохраняет и значительно усиливает свою ключевую роль. Его успех и прагматичный подход признаются даже самыми ярыми критиками", — добавил спецпредставитель президента России.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили возможные пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Владимир Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Глупость поражает". В США раскрыли план против России
Вчера, 04:51
 
РоссияСШААляскаВ миреДональд ТрампКирилл ДмитриевСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала