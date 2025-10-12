Посольство Катара в Египте подтвердило гибель трех дипломатов в ДТП

ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Три участника делегации Катара на переговорах в египетском Шарм-эш-Шейхе, погибшие в воскресенье утром в результате ДТП по дороге в этот город, были сотрудниками канцелярии катарского эмира, сообщило посольство Катара в Египте на своей странице в социальной сети Х.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что три катарских дипломата погибли в ДТП в Шарм-эш-Шейхе , еще два получили травмы.

"Посольство государства Катар в Арабской республике Египет выражает сильную опечаленность гибелью трех сотрудников канцелярии эмира Катара в результате дорожно-транспортного происшествия в Шарм-эш-Шейхе во время выполнения ими рабочей миссии", - отмечается в сообщении посольства.

По информации диппредставительства, еще два человека из состава делегации находятся в международном госпитале Шарм-эш-Шейха на лечении после полученных в результате аварии травм.

По информации дипмиссии, тела погибших участников делегации и пострадавшие будут отправлены в воскресенье спецбортом в Катар.