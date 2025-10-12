Рейтинг@Mail.ru
Посольство Катара в Египте подтвердило гибель трех дипломатов в ДТП - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/diplomaty-2047785720.html
Посольство Катара в Египте подтвердило гибель трех дипломатов в ДТП
Посольство Катара в Египте подтвердило гибель трех дипломатов в ДТП - РИА Новости, 12.10.2025
Посольство Катара в Египте подтвердило гибель трех дипломатов в ДТП
Три участника делегации Катара на переговорах в египетском Шарм-эш-Шейхе, погибшие в воскресенье утром в результате ДТП по дороге в этот город, были... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T11:09:00+03:00
2025-10-12T11:09:00+03:00
в мире
катар
шарм-эш-шейх
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035314093_0:259:3182:2048_1920x0_80_0_0_36f3f71a0429574218190c11a25417da.jpg
https://ria.ru/20251009/izrail-2047325525.html
https://ria.ru/20251011/gaza-2047622816.html
катар
шарм-эш-шейх
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035314093_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_11cfc32e626f20de1c833705dd2c9b45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, шарм-эш-шейх, египет
В мире, Катар, Шарм-эш-Шейх, Египет
Посольство Катара в Египте подтвердило гибель трех дипломатов в ДТП

Погибшие в ДТП в Египте чиновники были сотрудниками канцелярии эмира Катара

© AP Photo / Amr NabilСкорая помощь в Египте
Скорая помощь в Египте - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Скорая помощь в Египте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Три участника делегации Катара на переговорах в египетском Шарм-эш-Шейхе, погибшие в воскресенье утром в результате ДТП по дороге в этот город, были сотрудниками канцелярии катарского эмира, сообщило посольство Катара в Египте на своей странице в социальной сети Х.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что три катарских дипломата погибли в ДТП в Шарм-эш-Шейхе, еще два получили травмы.
Палестинцы празднуют объявление о прекращении огня в Дейр-эль-Балахе. 9 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Шампанское вместо геноцида. Израиль и ХАМАС объявили о победе
9 октября, 17:24
"Посольство государства Катар в Арабской республике Египет выражает сильную опечаленность гибелью трех сотрудников канцелярии эмира Катара в результате дорожно-транспортного происшествия в Шарм-эш-Шейхе во время выполнения ими рабочей миссии", - отмечается в сообщении посольства.
По информации диппредставительства, еще два человека из состава делегации находятся в международном госпитале Шарм-эш-Шейха на лечении после полученных в результате аварии травм.
По информации дипмиссии, тела погибших участников делегации и пострадавшие будут отправлены в воскресенье спецбортом в Катар.
Египетское издание "Аль-мисрий аль-яум" уточнило, что авария произошла на трассе в 50 километрах от Шарм-эш-Шейха. Предварительными причинами аварии называют превышение скорости и неисправность одного из колес.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00
 
В миреКатарШарм-эш-ШейхЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала