Посольство Катара в Египте подтвердило гибель трех дипломатов в ДТП
Посольство Катара в Египте подтвердило гибель трех дипломатов в ДТП - РИА Новости, 12.10.2025
Посольство Катара в Египте подтвердило гибель трех дипломатов в ДТП
Три участника делегации Катара на переговорах в египетском Шарм-эш-Шейхе, погибшие в воскресенье утром в результате ДТП по дороге в этот город, были... РИА Новости, 12.10.2025
Посольство Катара в Египте подтвердило гибель трех дипломатов в ДТП
Погибшие в ДТП в Египте чиновники были сотрудниками канцелярии эмира Катара
ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Три участника делегации Катара на переговорах в египетском Шарм-эш-Шейхе, погибшие в воскресенье утром в результате ДТП по дороге в этот город, были сотрудниками канцелярии катарского эмира, сообщило посольство Катара в Египте на своей странице в социальной сети Х.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что три катарских дипломата погибли в ДТП в Шарм-эш-Шейхе
, еще два получили травмы.
"Посольство государства Катар
в Арабской республике Египет
выражает сильную опечаленность гибелью трех сотрудников канцелярии эмира Катара в результате дорожно-транспортного происшествия в Шарм-эш-Шейхе во время выполнения ими рабочей миссии", - отмечается в сообщении посольства.
По информации диппредставительства, еще два человека из состава делегации находятся в международном госпитале Шарм-эш-Шейха на лечении после полученных в результате аварии травм.
По информации дипмиссии, тела погибших участников делегации и пострадавшие будут отправлены в воскресенье спецбортом в Катар.
Египетское издание "Аль-мисрий аль-яум" уточнило, что авария произошла на трассе в 50 километрах от Шарм-эш-Шейха. Предварительными причинами аварии называют превышение скорости и неисправность одного из колес.