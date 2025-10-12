Рейтинг@Mail.ru
ВСУ начали создавать штрафные роты для офицеров-дезертиров
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:55 12.10.2025 (обновлено: 08:53 12.10.2025)
ВСУ начали создавать штрафные роты для офицеров-дезертиров
ВСУ начали создавать штрафные роты для офицеров-дезертиров
ВСУ начали формировать штрафные роты для офицеров-дезертиров в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 12.10.2025
Специальная военная операция на Украине

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ВСУ начали формировать штрафные роты для офицеров-дезертиров в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Для доукомплектования штурмовых групп командование оперативно-тактической группировки "Сумы" начало формирование офицерских "штрафных рот", — сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
По его словам, туда также направят нарушителей воинской дисциплины и неугодных офицеров подразделений, действующих в Сумской области.
В силовых структурах добавили, что российские войска уничтожили две штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся контратаковать в районе села Константиновка. Также сорваны две попытки выдвижения боевых групп противника в направлении Алексеевки.
Ситуация в Сумской области

По данным Минобороны России, армия в этом году взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской — свыше 223. В конце сентября бойцы взяли стратегически важный населенный пункт Юнаковку.
Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
Специальная военная операция на Украине
 
 
