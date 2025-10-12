https://ria.ru/20251012/dezertiry-2047770313.html
ВСУ начали создавать штрафные роты для офицеров-дезертиров
ВСУ начали создавать штрафные роты для офицеров-дезертиров
ВСУ начали создавать штрафные роты для офицеров-дезертиров
ВСУ начали формировать штрафные роты для офицеров-дезертиров в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 12.10.2025
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ВСУ начали формировать штрафные роты для офицеров-дезертиров в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Для доукомплектования штурмовых групп командование оперативно-тактической группировки "Сумы" начало формирование офицерских "штрафных рот", — сказал собеседник агентства.
По его словам, туда также направят нарушителей воинской дисциплины и неугодных офицеров подразделений, действующих в Сумской области
.
В силовых структурах добавили, что российские войска уничтожили две штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся контратаковать в районе села Константиновка. Также сорваны две попытки выдвижения боевых групп противника в направлении Алексеевки.
Ситуация в Сумской области
По данным Минобороны России, армия в этом году взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской — свыше 223. В конце сентября бойцы взяли стратегически важный населенный пункт Юнаковку.
Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область
, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы
, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.