Краткосрочные визы в Чехию будет оформлять только консульский отдел

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Граждане России с 13 октября могут подавать заявления на получение краткосрочных виз в Чехию только через консульский отдел посольства страны в Москве, сообщила в воскресенье дипмиссия.

"C 13 октября 2025 года заявления на получение краткосрочных виз можно подать только в консульском отделе посольства Чешской Республики в Москве по предварительной записи", - сказано в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

Как отметили в посольстве, сотрудничество дипмиссии и оператора визовых центров VFS Global завершается в воскресенье, 12 октября.

В конце сентября компания VFS Global сообщала, что визовые центры Чехии России прекращают свою работу.

В феврале власти Чехии продлили на неопределенный срок запрет выдавать туристические визы и разрешения на проживание гражданам России и Белоруссии

Иностранцы, уже имеющие вид на жительство в Чехии, не являются целевой группой данного постановления. Это положение также не распространяется на заявления о выдаче краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина ЕС , которого он сопровождает или за которым следует.