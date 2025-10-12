Рейтинг@Mail.ru
Краткосрочные визы в Чехию будет оформлять только консульский отдел - РИА Новости, 12.10.2025
19:02 12.10.2025
Краткосрочные визы в Чехию будет оформлять только консульский отдел
Краткосрочные визы в Чехию будет оформлять только консульский отдел - РИА Новости, 12.10.2025
Краткосрочные визы в Чехию будет оформлять только консульский отдел
Граждане России с 13 октября могут подавать заявления на получение краткосрочных виз в Чехию только через консульский отдел посольства страны в Москве, сообщила РИА Новости, 12.10.2025
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Краткосрочные визы в Чехию будет оформлять только консульский отдел

С 13 октября краткосрочные визы в Чехию будет оформлять только консульский отдел

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Граждане России с 13 октября могут подавать заявления на получение краткосрочных виз в Чехию только через консульский отдел посольства страны в Москве, сообщила в воскресенье дипмиссия.
"C 13 октября 2025 года заявления на получение краткосрочных виз можно подать только в консульском отделе посольства Чешской Республики в Москве по предварительной записи", - сказано в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Как отметили в посольстве, сотрудничество дипмиссии и оператора визовых центров VFS Global завершается в воскресенье, 12 октября.
В конце сентября компания VFS Global сообщала, что визовые центры Чехии в России прекращают свою работу.
В феврале власти Чехии продлили на неопределенный срок запрет выдавать туристические визы и разрешения на проживание гражданам России и Белоруссии.
Иностранцы, уже имеющие вид на жительство в Чехии, не являются целевой группой данного постановления. Это положение также не распространяется на заявления о выдаче краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина ЕС, которого он сопровождает или за которым следует.
Положение также не распространяется на заявления о выдаче визы или разрешения на долгосрочное или постоянное проживание, если это "отвечает интересам Чехии".
