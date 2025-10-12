На блогера Сюткина завели дело из-за поста о событиях в Буче

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ было возбуждено на блогера Павла Сюткина из-за его поста в мессенджере о событиях в Буче, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Павла Сюткина стал его пост о действиях ВС РФ в Буче, который содержит ложные сведения", - сказал собеседник агентства.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны также отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
