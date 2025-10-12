Рейтинг@Mail.ru
В Британии обсуждают отставку советника Стармера по безопасности, пишут СМИ
02:13 12.10.2025 (обновлено: 02:42 12.10.2025)
В Британии обсуждают отставку советника Стармера по безопасности, пишут СМИ
В Британии обсуждают отставку советника Стармера по безопасности, пишут СМИ
Власти Великобритании обсуждают возможную отставку советника премьера страны Кира Стармера по национальной безопасности Джонатана Пауэлла, сообщает газета Times РИА Новости, 12.10.2025
В Британии обсуждают отставку советника Стармера по безопасности, пишут СМИ

Times: в Британии обсуждают отставку советника Стармера по нацбезопасности

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Власти Великобритании обсуждают возможную отставку советника премьера страны Кира Стармера по национальной безопасности Джонатана Пауэлла, сообщает газета Times со ссылкой на неназванного министра.
"Велись внутренние обсуждения о том, что Пауэлл должен уйти в отставку", - пишет издание.
По данным Times, отставка обсуждается в контексте развала дела о якобы шпионаже двух британцев в пользу Китая.
Обвинения против двух британцев Кристофера Кэша и Кристофера Берри, которых подозревали в шпионаже в пользу Китайской Народной Республики, впервые были выдвинуты в 2023 году, хотя оба подозреваемых свою вину отрицали. Обвинения против них неожиданно сняли в сентябре 2025 года. Объяснялось это тем, что прокуратура не смогла получить достаточно доказательств, что КНР угрожает нацбезопасности Великобритании. Офис Стармера ранее заявлял, что ни министры, ни другие официальные лица никак не способствовали прекращению дела.
Скандал с обвинением двух британцев в шпионаже в пользу Китайской Народной Республики разгорелся на фоне попыток нынешнего правительства Великобритании улучшить отношения с Китаем и дискуссий о разрешении строительства в восточном Лондоне нового здания китайского посольства. Ранее КНР посетил целый ряд высокопоставленных британских чиновников, а на начало 2026 года запланирован визит в страну Стармера.
