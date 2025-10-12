В Британии обсуждают отставку советника Стармера по безопасности, пишут СМИ

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Власти Великобритании обсуждают возможную отставку советника премьера страны Кира Стармера по национальной безопасности Джонатана Пауэлла, сообщает газета Times со ссылкой на неназванного министра.
"Велись внутренние обсуждения о том, что Пауэлл должен уйти в отставку", - пишет издание.
По данным Times, отставка обсуждается в контексте развала дела о якобы шпионаже двух британцев в пользу Китая.
Обвинения против двух британцев Кристофера Кэша и Кристофера Берри, которых подозревали в шпионаже в пользу Китайской Народной Республики, впервые были выдвинуты в 2023 году, хотя оба подозреваемых свою вину отрицали. Обвинения против них неожиданно сняли в сентябре 2025 года. Объяснялось это тем, что прокуратура не смогла получить достаточно доказательств, что КНР угрожает нацбезопасности Великобритании. Офис Стармера ранее заявлял, что ни министры, ни другие официальные лица никак не способствовали прекращению дела.
Скандал с обвинением двух британцев в шпионаже в пользу Китайской Народной Республики разгорелся на фоне попыток нынешнего правительства Великобритании улучшить отношения с Китаем и дискуссий о разрешении строительства в восточном Лондоне нового здания китайского посольства. Ранее КНР посетил целый ряд высокопоставленных британских чиновников, а на начало 2026 года запланирован визит в страну Стармера.