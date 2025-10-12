https://ria.ru/20251012/bpla-2047837666.html
Число раненых при ударе БПЛА по автобусу в Горловке возросло до шести
Число раненых мирных жителей при ударе БПЛА по автобусу в Горловке в ДНР возросло до шести, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T19:40:00+03:00
2025-10-12T19:40:00+03:00
2025-10-12T21:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20251003/gorlovka-2046251168.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол
Число раненых мирных жителей при ударе БПЛА по автобусу в Горловке возросло до 6