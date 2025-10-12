СМИ: пакистанские БПЛА нанесли удары по афганским провинциям

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пакистанские дроны ударили по приграничным афганским провинциям Гельменд и Кандагар, пишет Пакистанские дроны ударили по приграничным афганским провинциям Гельменд и Кандагар, пишет Tolo news

"Источники в провинции Гельменд сообщают, что в результате минометного обстрела и атак пакистанских беспилотников погибли двое мирных жителей, еще один человек получил ранения", — говорится в публикации.

Глава провинциального управления Министерства информации и культуры Гельменда Хафиз Рашид Хелманди подтвердил атаки в уезде Бахрамча. По его данным, погиб мирный житель, еще один пострадал.

Удар по уезду Спин-Булдак, где находится КПП на афганско-пакистанской границе, нанесли в 11:30 (10:00 мск). Как утверждается, атаке подверглись не только военные объекты, но и жилые районы, там обошлось без жертв.

Обострение на границе

В субботу Министерство обороны Афганистана заявило об успешной "операции возмездия" против Пакистана. Кабул раскритиковал атаки Исламабада, назвав их вторжением и нарушением суверенитета.

По данным СМИ, в четверг дрон атаковал в Кабуле бронированный внедорожник, в котором находились глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд и его возможные преемники. Также ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.

Талибы сообщили, что ударили по целям, которые использовались для запуска беспилотников, нарушения воздушного пространства Афганистана и нападений на гражданских лиц. Утверждается, что атакованы и некоторые объекты, связанные с группировкой "Исламское государство"* в Пакистане.

Истребители Super Tucano афганских ВВС нанесли авиаудар по городу Лахор . По словам очевидцев, в некоторых районах восточной части населенного пункта гремели взрывы, а в нескольких местах вспыхивали пожары.

По данным телеканала Tolo News, в столкновениях погибли 12 пакистанских военных, двое получили ранения. В районе провинции Кандагар талибам сдались пять солдат.