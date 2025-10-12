https://ria.ru/20251012/bpla-2047795810.html
СМИ: пакистанские БПЛА нанесли удары по афганским провинциям
Пакистанские дроны ударили по приграничным афганским провинциям Гельменд и Кандагар, пишет Tolo news. РИА Новости, 12.10.2025
в мире
кандагар
афганистан
пакистан
исламское государство*
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Пакистанские дроны ударили по приграничным афганским провинциям Гельменд и Кандагар, пишет Tolo news
.
"Источники в провинции Гельменд сообщают, что в результате минометного обстрела и атак пакистанских беспилотников погибли двое мирных жителей, еще один человек получил ранения", — говорится в публикации.
Глава провинциального управления Министерства информации и культуры Гельменда Хафиз Рашид Хелманди подтвердил атаки в уезде Бахрамча. По его данным, погиб мирный житель, еще один пострадал.
Удар по уезду Спин-Булдак, где находится КПП на афганско-пакистанской границе, нанесли в 11:30 (10:00 мск). Как утверждается, атаке подверглись не только военные объекты, но и жилые районы, там обошлось без жертв.
В субботу Министерство обороны Афганистана
заявило об успешной "операции возмездия" против Пакистана. Кабул раскритиковал атаки Исламабада, назвав их вторжением и нарушением суверенитета.
По данным СМИ, в четверг дрон атаковал в Кабуле бронированный внедорожник, в котором находились глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд и его возможные преемники. Также ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.
Талибы сообщили, что ударили по целям, которые использовались для запуска беспилотников, нарушения воздушного пространства Афганистана и нападений на гражданских лиц. Утверждается, что атакованы и некоторые объекты, связанные с группировкой "Исламское государство"* в Пакистане.
Истребители Super Tucano афганских ВВС нанесли авиаудар по городу Лахор
. По словам очевидцев, в некоторых районах восточной части населенного пункта гремели взрывы, а в нескольких местах вспыхивали пожары.
По данным телеканала Tolo News, в столкновениях погибли 12 пакистанских военных, двое получили ранения. В районе провинции Кандагар
талибам сдались пять солдат.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.