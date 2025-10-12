Рейтинг@Mail.ru
12:53 12.10.2025 (обновлено: 14:10 12.10.2025)
СМИ: пакистанские БПЛА нанесли удары по афганским провинциям
СМИ: пакистанские БПЛА нанесли удары по афганским провинциям
в мире
кандагар
афганистан
пакистан
исламское государство*
Новости
Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор, сообщает новостной портал Tolo News. По его данным, в ходе вооруженных столкновений на границе с Афганистаном погибли пять пакистанских военных.
в мире, кандагар, афганистан, пакистан, исламское государство*
В мире, Кандагар, Афганистан, Пакистан, Исламское государство*
СМИ: пакистанские БПЛА нанесли удары по афганским провинциям

Пакистанские БПЛА нанесли удары по Афганистану. Что известно

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiАфганистан
Афганистан
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Афганистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пакистанские дроны ударили по приграничным афганским провинциям Гельменд и Кандагар, пишет Tolo news.
"Источники в провинции Гельменд сообщают, что в результате минометного обстрела и атак пакистанских беспилотников погибли двое мирных жителей, еще один человек получил ранения", — говорится в публикации.
Глава провинциального управления Министерства информации и культуры Гельменда Хафиз Рашид Хелманди подтвердил атаки в уезде Бахрамча. По его данным, погиб мирный житель, еще один пострадал.
Удар по уезду Спин-Булдак, где находится КПП на афганско-пакистанской границе, нанесли в 11:30 (10:00 мск). Как утверждается, атаке подверглись не только военные объекты, но и жилые районы, там обошлось без жертв.
Обострение на границе

В субботу Министерство обороны Афганистана заявило об успешной "операции возмездия" против Пакистана. Кабул раскритиковал атаки Исламабада, назвав их вторжением и нарушением суверенитета.

По данным СМИ, в четверг дрон атаковал в Кабуле бронированный внедорожник, в котором находились глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд и его возможные преемники. Также ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.

Талибы сообщили, что ударили по целям, которые использовались для запуска беспилотников, нарушения воздушного пространства Афганистана и нападений на гражданских лиц. Утверждается, что атакованы и некоторые объекты, связанные с группировкой "Исламское государство"* в Пакистане.
Истребители Super Tucano афганских ВВС нанесли авиаудар по городу Лахор. По словам очевидцев, в некоторых районах восточной части населенного пункта гремели взрывы, а в нескольких местах вспыхивали пожары.
По данным телеканала Tolo News, в столкновениях погибли 12 пакистанских военных, двое получили ранения. В районе провинции Кандагар талибам сдались пять солдат.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
В миреКандагарАфганистанПакистанИсламское государство*
 
 
