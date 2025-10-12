Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска применили БПЛА-камикадзе для ударов по Горловке
01:51 12.10.2025
Украинские войска применили БПЛА-камикадзе для ударов по Горловке
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
горловка
донецкая народная республика
украина
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
Стела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска применили БПЛА-камикадзе для ударов по Горловке, заявили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Атаки ударными БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) 00.15 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщениях, опубликованных ведомством.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
