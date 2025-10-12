Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области сбили 34 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 12.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 12.10.2025
В Белгородской области сбили 34 украинских беспилотника за сутки
В Белгородской области сбили 34 украинских беспилотника за сутки
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 34 БПЛА, сбитых на территории региона за сутки. РИА Новости, 12.10.2025
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сбили 34 украинских беспилотника за сутки

Гладков сообщил о 34 сбитых за сутки беспилотниках ВСУ

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 34 БПЛА, сбитых на территории региона за сутки.
"Информация о сбитиях всех типов вражеских БПЛА на территории Белгородской области подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан". С 7.00 мск 11 октября по 7.00 мск 12 октября ликвидировано 34 беспилотника", - написал он в Telegram-канале.
Гладков уточнил, что подразделением "Орлан" и бойцами самообороны было сбито из стрелкового оружия и подавлено средствами РЭБ 18 беспилотников, подразделением "БАРС-Белгород" было подавлено средствами РЭБ 16 БПЛА.
"Благодарю всех бойцов за эффективную работу по ликвидации вражеских беспилотников! Победа будет за нами!" - подчеркнул губернатор.
