В Белгородской области сбили 34 украинских беспилотника за сутки

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 34 БПЛА, сбитых на территории региона за сутки.

"Благодарю всех бойцов за эффективную работу по ликвидации вражеских беспилотников! Победа будет за нами!" - подчеркнул губернатор.