ПВО сбила два БПЛА над Крымом и Белгородской областью
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 12.10.2025
ПВО сбила два БПЛА над Крымом и Белгородской областью
ПВО сбила два БПЛА над Крымом и Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО сбили один украинский беспилотник над Белгородской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
республика крым
безопасность, белгородская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила два БПЛА над Крымом и Белгородской областью

Минобороны: силы ПВО сбили два беспилотника над Крымом и Белгородской областью

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили один украинский беспилотник над Белгородской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Двенадцатого октября т.г. в период с 12:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала