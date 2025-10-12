https://ria.ru/20251012/belgorod-2047814253.html
В Белгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
В Белгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 12.10.2025
В Белгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Четверо пассажиров маршрутного автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью после столкновения транспортного средства с... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T14:59:00+03:00
2025-10-12T14:59:00+03:00
2025-10-12T15:01:00+03:00
происшествия
белгород
белгородская область
2025
Новости
ru-RU
