14:59 12.10.2025 (обновлено: 15:01 12.10.2025)
В Белгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
В Белгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
происшествия
белгород
белгородская область
происшествия, белгород, белгородская область
© Фото : соцсетиАвтобус въехал в укрытие в Белгороде
Автобус въехал в укрытие в Белгороде
БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Четверо пассажиров маршрутного автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью после столкновения транспортного средства с модульным укрытием в Белгороде.
"Сегодня около 12 часов 20 минут в городе Белгороде на улице Макаренко водитель автобуса "ПАЗ" 1973 года рождения не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Со слов мужчины, он почувствовал себя плохо за рулем. В результате ДТП за медицинской помощью обратились 4 пассажира автобуса, среди которых двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Белгородской области в Telegram-канале.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что маршрутный автобус столкнулся с модульным укрытием.
