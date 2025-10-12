Рейтинг@Mail.ru
Умер разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков
14:44 12.10.2025 (обновлено: 15:32 12.10.2025)
Умер разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков
Умер разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков - РИА Новости, 12.10.2025
Умер разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков
Юрий Бармаков
Юрий Бармаков
© Фото : ВНИИА им. Духова
Юрий Бармаков. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В возрасте 93 лет умер выдающийся разработчик ядерных боеприпасов, Герой Труда Юрий Бармаков, заявил Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова.
"На 94-м году жизни скончался первый заместитель научного руководителя института, Герой Труда России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР Юрий Николаевич Бармаков", — говорится в сообщении.

Институт входит в госкорпорацию "Росатом".
Бармаков был крупнейшим ученым в области микроэлектроники и систем автоматизированного проектирования, внес значительный вклад в создание отечественного ядерного оружия и применение оборонных технологий в интересах гражданских секторов экономики.
Во ВНИИА имени Духова Бармаков работал с 1955 года, пройдя путь от инженера до директора предприятия (1987-2008 годы), затем трудился в должности первого заместителя научного руководителя ВНИИА.
Президент Владимир Путин 12 июня 2022 года вручил ему в Кремле золотую звезду Героя Труда за особые заслуги перед государством и народом.
 
