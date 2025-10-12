Умер разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков

https://ria.ru/20251012/barmakov-2047811632.html
В возрасте 93 лет умер выдающийся разработчик ядерных боеприпасов, Герой Труда Юрий Бармаков, заявил Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова. РИА Новости, 12.10.2025
россия
ссср
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В возрасте 93 лет умер выдающийся разработчик ядерных боеприпасов, Герой Труда Юрий Бармаков, заявил Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова.
"На 94-м году жизни скончался первый заместитель научного руководителя института, Герой Труда России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР Юрий Николаевич Бармаков", — говорится в сообщении.
Институт входит в госкорпорацию "Росатом
Бармаков был крупнейшим ученым в области микроэлектроники и систем автоматизированного проектирования, внес значительный вклад в создание отечественного ядерного оружия и применение оборонных технологий в интересах гражданских секторов экономики.
Во ВНИИА имени Духова Бармаков
работал с 1955 года, пройдя путь от инженера до директора предприятия (1987-2008 годы), затем трудился в должности первого заместителя научного руководителя ВНИИА.
Президент Владимир Путин 12 июня 2022 года вручил ему в Кремле золотую звезду Героя Труда за особые заслуги перед государством и народом.