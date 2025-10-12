Умер разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В возрасте 93 лет умер выдающийся разработчик ядерных боеприпасов, Герой Труда Юрий Бармаков, заявил Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова.

"На 94-м году жизни скончался первый заместитель научного руководителя института, Герой Труда России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР Юрий Николаевич Бармаков", — говорится в сообщении.

Бармаков был крупнейшим ученым в области микроэлектроники и систем автоматизированного проектирования, внес значительный вклад в создание отечественного ядерного оружия и применение оборонных технологий в интересах гражданских секторов экономики.