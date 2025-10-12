В Чечне поприветствовали отмену голосования по новой купюре

ГРОЗНЫЙ, 12 окт — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил с отменой Банком России голосования за символы для новой банкноты 500 рублей.

Старт голосованию дали 1 октября. Участникам предлагали выбрать по символу для лицевой и обратной стороны банкноты.

Как сообщал Дудаев, комплекс небоскребов "Грозный-Сити" возглавил рейтинг, но затем условия конкурса изменились и платформы для голосования стали закрываться. В воскресенье Банк России объявил об отмене голосования и пообещал позже анонсировать новые даты.