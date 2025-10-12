https://ria.ru/20251012/banknota-2047843569.html
В Чечне поприветствовали отмену голосования по новой купюре
2025-10-12T20:35:00+03:00
2025-10-12T20:35:00+03:00
2025-10-13T01:28:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ахмед Дудаев прокомментировал отмену голосования за дизайн новой банкноты
ГРОЗНЫЙ, 12 окт — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил с отменой Банком России голосования за символы для новой банкноты 500 рублей.
"Я поздравляю всех нас с победой! Необъективное голосование прекращено. Когда есть такой достойный национальный лидер, как Рамзан Ахматович, несправедливость по отношению к чеченскому народу не проходит", — написал он в Telegram-канале
.
Старт голосованию дали 1 октября. Участникам предлагали выбрать по символу для лицевой и обратной стороны банкноты.
Как сообщал Дудаев, комплекс небоскребов "Грозный-Сити" возглавил рейтинг, но затем условия конкурса изменились и платформы для голосования стали закрываться. В воскресенье Банк России объявил об отмене голосования и пообещал позже анонсировать новые даты.