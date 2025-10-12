Рейтинг@Mail.ru
В Чечне поприветствовали отмену голосования по новой купюре
20:35 12.10.2025 (обновлено: 01:28 13.10.2025)
В Чечне поприветствовали отмену голосования по новой купюре
В Чечне поприветствовали отмену голосования по новой купюре
общество
ГРОЗНЫЙ, 12 окт — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил с отменой Банком России голосования за символы для новой банкноты 500 рублей.
"Я поздравляю всех нас с победой! Необъективное голосование прекращено. Когда есть такой достойный национальный лидер, как Рамзан Ахматович, несправедливость по отношению к чеченскому народу не проходит", — написал он в Telegram-канале.
Старт голосованию дали 1 октября. Участникам предлагали выбрать по символу для лицевой и обратной стороны банкноты.
Как сообщал Дудаев, комплекс небоскребов "Грозный-Сити" возглавил рейтинг, но затем условия конкурса изменились и платформы для голосования стали закрываться. В воскресенье Банк России объявил об отмене голосования и пообещал позже анонсировать новые даты.
В ЦБ рассказали, почему отменили голосование за дизайн новой банкноты
ПятигорскСКФОАхмед ДудаевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
