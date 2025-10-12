https://ria.ru/20251012/banknota-2047836424.html
В ЦБ рассказали, почему отменили голосование за дизайн новой банкноты
В ЦБ рассказали, почему отменили голосование за дизайн новой банкноты - РИА Новости, 12.10.2025
В ЦБ рассказали, почему отменили голосование за дизайн новой банкноты
Множество попыток техническими средствами увеличить голоса за ряд вариантов дизайна купюры в 500 рублей делают невозможным объективное подведение итогов,... РИА Новости, 12.10.2025
В ЦБ назвали причину отмены голосования за дизайн новой банкноты
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Множество попыток техническими средствами увеличить голоса за ряд вариантов дизайна купюры в 500 рублей делают невозможным объективное подведение итогов, сообщает Банк России.
В воскресенье Банк России
принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты, новые даты голосования по символам для новой купюры в 500 рублей будут объявлены дополнительно.
"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно, а перечень символов для голосования сохранится.
"По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий", - подытожил регулятор.