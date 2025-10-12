Страница сайта ЦБ РФ с голосованием за новый дизайн 500-рублевой банкноты

В ЦБ рассказали, почему отменили голосование за дизайн новой банкноты

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Множество попыток техническими средствами увеличить голоса за ряд вариантов дизайна купюры в 500 рублей делают невозможным объективное подведение итогов, сообщает Банк России.

В воскресенье Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты, новые даты голосования по символам для новой купюры в 500 рублей будут объявлены дополнительно.

"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно, а перечень символов для голосования сохранится.