19:26 12.10.2025 (обновлено: 19:41 12.10.2025)
В ЦБ рассказали, почему отменили голосование за дизайн новой банкноты
В ЦБ рассказали, почему отменили голосование за дизайн новой банкноты
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф), россия, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика
В ЦБ рассказали, почему отменили голосование за дизайн новой банкноты

В ЦБ назвали причину отмены голосования за дизайн новой банкноты

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Множество попыток техническими средствами увеличить голоса за ряд вариантов дизайна купюры в 500 рублей делают невозможным объективное подведение итогов, сообщает Банк России.
В воскресенье Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты, новые даты голосования по символам для новой купюры в 500 рублей будут объявлены дополнительно.
"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно, а перечень символов для голосования сохранится.
"По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий", - подытожил регулятор.
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
 
 
