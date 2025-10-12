Немецкие авиакомпании требуют от властей сбивать неопознанные дроны

БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Авиационные компании Германии требуют со стороны властей решительных действий по сбитию неопознанных БПЛА над аэропортами страны, заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke президент ассоциации немецких авиакомпаний (BDF) Петер Гербер.
"В случае угрозы дроны должны быть сбиты", - сказал Гербер, который также является главой авиакомпании Condor.
По его словам, необходимо оперативно установить, кто несёт ответственность в такой ситуации.
"Меня злит, что необходимость действий по проблеме дронов осознаётся только сейчас. Мы указываем на эту проблему уже десять лет", - добавил Гербер.
Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объявил о планах по созданию подразделения полиции для борьбы с дронами. Также он сообщил о планах предоставить бундесверу юридическую возможность отслеживать, перехватывать и сбивать беспилотники в координации с полицией, которая на данный момент отвечает за борьбу с дронами.
В ночь на 2 и 4 октября аэропорт немецкого Мюнхена ограничивал полеты из-за обнаружения БПЛА неизвестного происхождения. По утверждению газеты Bild, во втором случае речь якобы шла о военных разведывательных дронах. В ночь на 26 сентября несколько неопознанных беспилотников были обнаружены в небе над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. В этой связи Добриндт заявлял, что речь якобы шла о "роях дронов", из-за чего, по его словам, в стране возник высокий уровень угрозы.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
