Немецкие авиакомпании требуют от властей сбивать неопознанные дроны

БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Авиационные компании Германии требуют со стороны властей решительных действий по сбитию неопознанных БПЛА над аэропортами страны, заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke президент ассоциации немецких авиакомпаний (BDF) Петер Гербер.

"В случае угрозы дроны должны быть сбиты", - сказал Гербер, который также является главой авиакомпании Condor.

По его словам, необходимо оперативно установить, кто несёт ответственность в такой ситуации.

"Меня злит, что необходимость действий по проблеме дронов осознаётся только сейчас. Мы указываем на эту проблему уже десять лет", - добавил Гербер.

Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объявил о планах по созданию подразделения полиции для борьбы с дронами. Также он сообщил о планах предоставить бундесверу юридическую возможность отслеживать, перехватывать и сбивать беспилотники в координации с полицией, которая на данный момент отвечает за борьбу с дронами.