ВСУ атаковали Белгородский район Белгородской области
ВСУ атаковали Белгородский район Белгородской области - РИА Новости, 12.10.2025
ВСУ атаковали Белгородский район Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали Белгородский район Белгородской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем канале на платформе Max. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T04:14:00+03:00
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородский район
белгородская область
2025
ВСУ атаковали Белгородский район Белгородской области
ВСУ атаковали Белгородский район Белгородской области, пострадавших нет