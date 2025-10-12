Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородский район Белгородской области - РИА Новости, 12.10.2025
04:14 12.10.2025
ВСУ атаковали Белгородский район Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали Белгородский район Белгородской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем канале на платформе Max. РИА Новости, 12.10.2025
2025
ВСУ атаковали Белгородский район Белгородской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор-М2У
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У". Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали Белгородский район Белгородской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем канале на платформе Max.
"Белгородский район под ударом беспилотников ВСУ. Предварительно, пострадавших нет", - написал Гладков.
Отмечается, что в посёлке Северный в результате детонации сбитого БПЛА в четырёх частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, повреждены пять легковых автомобилей и одна единица спецтехники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
