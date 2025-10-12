https://ria.ru/20251012/ataka-2047744910.html
В ДНР подтвердили, что пожар в ТЦ "Сигма" начался после атаки дронов ВСУ
В ДНР подтвердили, что пожар в ТЦ "Сигма" начался после атаки дронов ВСУ
В ДНР подтвердили, что пожар в ТЦ "Сигма" начался после атаки дронов ВСУ
Украинские дроны атаковали торговый центр "Сигма" на автомобильной трассе "Славянск - Донецк - Мариуполь", сообщает представительство ДНР в Совместном центре...
В ДНР подтвердили, что пожар в ТЦ "Сигма" начался после атаки дронов ВСУ
Украинские дроны атаковали торговый центр "Сигма" на автомобильной трассе в ДНР