В ДНР подтвердили, что пожар в ТЦ "Сигма" начался после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 12.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:26 12.10.2025
В ДНР подтвердили, что пожар в ТЦ "Сигма" начался после атаки дронов ВСУ
В ДНР подтвердили, что пожар в ТЦ "Сигма" начался после атаки дронов ВСУ
2025
Фрагмент снаряда
Фрагмент снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские дроны атаковали торговый центр "Сигма" на автомобильной трассе "Славянск - Донецк - Мариуполь", сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что здание гипермаркета в Донецке загорелось после атаки. Как сообщили агентству в силовых структурах, сотрудников охраны сразу вывели из помещения.
"Атака ударными БПЛА в 22:24: - автодорога "Славянск - Донецк - Мариуполь", 114 км - возгорание ТЦ "Сигма", - говорится в сообщении, опубликованном в сообщении представительства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
