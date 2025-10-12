Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали блогера за неуважение к символам воинской славы - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 12.10.2025 (обновлено: 10:59 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/arest-2047784846.html
В Москве арестовали блогера за неуважение к символам воинской славы
В Москве арестовали блогера за неуважение к символам воинской славы - РИА Новости, 12.10.2025
В Москве арестовали блогера за неуважение к символам воинской славы
Черемушкинский суд Москвы арестовал блогера Андрея Скутина за неуважение к дням воинской славы, следует из картотеки судебных дел. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T10:58:00+03:00
2025-10-12T10:59:00+03:00
москва
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20251001/peterburg-2045589526.html
https://ria.ru/20250723/prigovor-2030767610.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, общество
Москва, Россия, Общество
В Москве арестовали блогера за неуважение к символам воинской славы

Суд в Москве арестовал блогера Скутина за неуважение к символам воинской славы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал блогера Андрея Скутина за неуважение к дням воинской славы, следует из картотеки судебных дел.
Суд удовлетворил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Скутина по части 3 статьи 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России).
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Петербурге разыскивают затушивших Вечный огонь
1 октября, 11:47
Как сообщал Telegram-канал "Осторожно новости", Скутин плюнул на георгиевскую ленточку и заснял на видео.
Комментариями суда РИА Новости не располагает.
Мужчине грозит наказание до 3 лет лишения свободы.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Жителю Ямала, бросившему в Вечный огонь труп лисы, вынесли приговор
23 июля, 09:11
 
МоскваРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала