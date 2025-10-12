Суд арестовал замглавы УФССП по Курганской области по делу о растрате

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области Дмитрия Леонова по статье о растрате, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Избрать в отношении обвиняемого Леонова Дмитрия Владимировича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 7 декабря 2025 года", - сказано в документах.

Под стражу по данному делу также заключили Ирину Уварову - главу регионального УФССП.

Согласно документам, уголовное дело возбуждено 7 октября 2025 года в ГСУ СК России в отношении Уваровой и Леонова по части 4 ст. 160 УК РФ. Задержали обоих 8 октября и предъявили обвинение.