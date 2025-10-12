Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал замглавы УФССП по Курганской области по делу о растрате
04:47 12.10.2025
Суд арестовал замглавы УФССП по Курганской области по делу о растрате
Суд арестовал замглавы УФССП по Курганской области по делу о растрате - РИА Новости, 12.10.2025
Суд арестовал замглавы УФССП по Курганской области по делу о растрате
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Суд арестовал замглавы УФССП по Курганской области по делу о растрате

Суд арестовал замглавы УФССП по Курганской области Леонова по делу о растрате

© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области Дмитрия Леонова по статье о растрате, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Избрать в отношении обвиняемого Леонова Дмитрия Владимировича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 7 декабря 2025 года", - сказано в документах.
Под стражу по данному делу также заключили Ирину Уварову - главу регионального УФССП.
Согласно документам, уголовное дело возбуждено 7 октября 2025 года в ГСУ СК России в отношении Уваровой и Леонова по части 4 ст. 160 УК РФ. Задержали обоих 8 октября и предъявили обвинение.
Леонов и его адвокат просили суд назначить запрет определенных действий или домашний арест.
