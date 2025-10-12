https://ria.ru/20251012/arest-2047754290.html
Суд арестовал главного судебного пристава Курганской области
Басманный суд Москвы арестовал до декабря руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области - главного судебного пристава... РИА Новости, 12.10.2025
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до декабря руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области - главного судебного пристава Курганской области Ирину Уварову, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Избрать в отношении обвиняемой Уваровой Ирины Лазаревны меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 7 декабря 2025 года", - сказано в документах.
Ранее о задержании Уваровой и о том, что ее этапируют в Москву
стало известно из курганских СМИ.
Согласно материалам, уголовное дело возбуждено 7 октября 2025 года в ГСУ СК России
в отношении Уваровой по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Её задержали 8 октября и предъявили обвинение.
Мотивируя свое ходатайство об аресте, следствие указало, что, находясь на свободе, Уварова, осознавая тяжесть предъявленного ей обвинения и возможность наказания в виде лишения свободы на длительный срок, а также располагая финансовыми возможностями, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, окажет давление на свидетелей и склонит их к даче ложных и оправдывающих ее показаний.
Защита фигурантки просила избрать ей домашний арест по её месту жительства, уточняя, что нахождение Уваровой по данному адресу приведет к более быстрому расследованию обстоятельств уголовного дела, поскольку в регионе проживает большинство свидетелей по уголовному делу. Уварова также просила суд назначить ей домашний арест, указывая на необходимость осуществления ею ухода за бывшим супругом.