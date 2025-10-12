Суд арестовал главного судебного пристава Курганской области

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до декабря руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области - главного судебного пристава Курганской области Ирину Уварову, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Избрать в отношении обвиняемой Уваровой Ирины Лазаревны меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 7 декабря 2025 года", - сказано в документах.

Ранее о задержании Уваровой и о том, что ее этапируют в Москву стало известно из курганских СМИ.

Согласно материалам, уголовное дело возбуждено 7 октября 2025 года в ГСУ СК России в отношении Уваровой по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Её задержали 8 октября и предъявили обвинение.

Мотивируя свое ходатайство об аресте, следствие указало, что, находясь на свободе, Уварова, осознавая тяжесть предъявленного ей обвинения и возможность наказания в виде лишения свободы на длительный срок, а также располагая финансовыми возможностями, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, окажет давление на свидетелей и склонит их к даче ложных и оправдывающих ее показаний.