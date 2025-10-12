Рейтинг@Mail.ru
Анкара и Дамаск обсудили сохранение целостности Сирии, заявил Фидан
17:13 12.10.2025
Анкара и Дамаск обсудили сохранение целостности Сирии, заявил Фидан
Анкара и Дамаск обсудили сохранение целостности Сирии, заявил Фидан
Анкара и Дамаск на переговорах в воскресенье в Анкаре обсудили совместные шаги для обеспечения полной безопасности и сохранения территориальной целостности... РИА Новости, 12.10.2025
Анкара и Дамаск обсудили сохранение целостности Сирии, заявил Фидан

Фидан: Анкара и Дамаск обсудили шаги для обеспечения безопасности Сирии

© Фото : представлено МИД Турции Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Фото : представлено МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Анкара и Дамаск на переговорах в воскресенье в Анкаре обсудили совместные шаги для обеспечения полной безопасности и сохранения территориальной целостности Сирии, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Встреча делегаций Турции и Сирии по безопасности с участием министров иностранных дел, обороны и глав спецслужб состоялась в Анкаре в воскресенье.
"Сегодняшние переговоры в Анкаре между министрами иностранных дел, министрами обороны и главами спецслужб двух стран позволили нам рассмотреть все аспекты стратегического измерения наших отношений. Мы обсудили совместные шаги, которые можно предпринять для обеспечения полной безопасности и сохранения территориальной целостности Сирии. Мы всесторонне и подробно рассмотрели наши конкретные планы",- написал Фидан в Х.
По словам Фидана, Анкара будет продолжать оказывать Дамаску всяческую поддержку.
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
МИД Сирии: страна решительно настроена бороться с ИГ*
