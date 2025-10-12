https://ria.ru/20251012/ankara-2047828024.html
Анкара и Дамаск обсудили сохранение целостности Сирии, заявил Фидан
Анкара и Дамаск обсудили сохранение целостности Сирии, заявил Фидан - РИА Новости, 12.10.2025
Анкара и Дамаск обсудили сохранение целостности Сирии, заявил Фидан
Анкара и Дамаск на переговорах в воскресенье в Анкаре обсудили совместные шаги для обеспечения полной безопасности и сохранения территориальной целостности... РИА Новости, 12.10.2025
Анкара и Дамаск обсудили сохранение целостности Сирии, заявил Фидан
Фидан: Анкара и Дамаск обсудили шаги для обеспечения безопасности Сирии