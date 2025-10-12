Рейтинг@Mail.ru
В Анапе обнаружили незначительные выбросы мазута
15:55 12.10.2025
В Анапе обнаружили незначительные выбросы мазута
Незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружили на береговой линии в Анапе, ведется очистка на участках, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 12.10.2025
происшествия, анапа, краснодарский край, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута в Анапе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружили на береговой линии в Анапе, ведется очистка на участках, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Анапе очищают береговую линию от незначительных выбросов нефтепродуктов. Фракции мазута размером до 1,5 сантиметра обнаружили в основном на выброшенных на берег водорослях от центрального пляжа Анапы до пирса в районе технополиса "Эра" протяженностью примерно шесть километров", - говорится в сообщении.
Незначительные выбросы также обнаружили в районе станицы Благовещенской протяженностью 1,5 километра, добавили в оперштабе.
В районе Керченского пролива в Азовском море 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. В результате произошедшего было загрязнено черноморское побережье Краснодарского края.
ПроисшествияАнапаКраснодарский крайКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
