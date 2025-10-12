Акция протеста в Тбилиси завершилась мирно

ТБИЛИСИ, 12 окт - РИА Новости. Акция протеста в Тбилиси в воскресенье завершилась мирно, к 23 часам по местному времени (22 часа мск) у парламента Грузии почти не осталось протестующих, передает корреспондент РИА Новости с места событий.