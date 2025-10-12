Рейтинг@Mail.ru
Акция протеста в Тбилиси завершилась мирно - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/aktsija-2047852002.html
Акция протеста в Тбилиси завершилась мирно
Акция протеста в Тбилиси завершилась мирно - РИА Новости, 12.10.2025
Акция протеста в Тбилиси завершилась мирно
Акция протеста в Тбилиси в воскресенье завершилась мирно, к 23 часам по местному времени (22 часа мск) у парламента Грузии почти не осталось протестующих,... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T22:27:00+03:00
2025-10-12T22:27:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
сша
михаил кавелашвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047846396_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa2263e66ba3ae21490621d2b9a374f9.jpg
https://ria.ru/20251006/gruziya-2046724047.html
грузия
тбилиси
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Участники акции протеста в Тбилиси у здания грузинского парламента
Участники акции протеста в Тбилиси дошли до грузинского парламента, большая часть осталась рядом с ним, часть людей расходится, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
2025-10-12T22:27
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047846396_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_abc6b7024ac5e995d8e1b4f410040ffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, сша, михаил кавелашвили
В мире, Грузия, Тбилиси, США, Михаил Кавелашвили
Акция протеста в Тбилиси завершилась мирно

Акция протеста в Тбилиси в воскресенье завершилась мирно

Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 12 окт - РИА Новости. Акция протеста в Тбилиси в воскресенье завершилась мирно, к 23 часам по местному времени (22 часа мск) у парламента Грузии почти не осталось протестующих, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Манифестация оппозиции началась вечером воскресенья у парка Вере рядом с филармонией. Ее участники прошли пешком по проспекту Руставели и дошли до парламента Грузии, размахивая грузинскими флагами, а также флагами Евросоюза и США. В районе 21 часов по местному времени (20 часов мск) у грузинского парламента находилась толпа, а к 23 осталось не более полусотни человек. Перекрытый на время полицией проспект Руставели был разблокирован для автомобильного движения в районе 23 часов вечера местного времени.
Четвертого октября митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против участников применили водомет.
Во вторник Тбилисский городской суд арестовал пятерых оппозиционеров, задержанных за призыв к штурму дворца президента Грузии. Накануне заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что МВД задержало 13 человек в связи с беспорядками, произошедшими 4 октября в Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Кобахидзе обвинил Европу в причастности к беспорядкам в Грузии
6 октября, 21:26
 
В миреГрузияТбилисиСШАМихаил Кавелашвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала