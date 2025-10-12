Акция протеста в Тбилиси завершилась мирно

ТБИЛИСИ, 12 окт - РИА Новости. Акция протеста в Тбилиси в воскресенье завершилась мирно, к 23 часам по местному времени (22 часа мск) у парламента Грузии почти не осталось протестующих, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Манифестация оппозиции началась вечером воскресенья у парка Вере рядом с филармонией. Ее участники прошли пешком по проспекту Руставели и дошли до парламента Грузии, размахивая грузинскими флагами, а также флагами Евросоюза и США. В районе 21 часов по местному времени (20 часов мск) у грузинского парламента находилась толпа, а к 23 осталось не более полусотни человек. Перекрытый на время полицией проспект Руставели был разблокирован для автомобильного движения в районе 23 часов вечера местного времени.
Четвертого октября митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против участников применили водомет.
Во вторник Тбилисский городской суд арестовал пятерых оппозиционеров, задержанных за призыв к штурму дворца президента Грузии. Накануне заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что МВД задержало 13 человек в связи с беспорядками, произошедшими 4 октября в Тбилиси.
Кобахидзе обвинил Европу в причастности к беспорядкам в Грузии
6 октября, 21:26