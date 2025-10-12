Умерла актриса Елизавета Волгина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Актриса Елизавета Волгина скончалась на 89-м году жизни, сообщил Александринский театр.
"Сегодня на 89-м году жизни скончалась актриса Елизавета Аркадьевна Волгина", — говорится в сообщении.
Отмечается, что более полувека судьба Елизаветы Волгиной (Миллер) была связана с Александринским театром. В 1961 году она окончила Ленинградский театральный институт, уже на последнем курсе была приглашена в Александринский театр (в те годы — Ленинградский академический театр драмы имени А. С. Пушкина), где дебютировала, сыграв одну из главных ролей — Ксану, в спектакле "По московскому времени".
В том же 1961 году была принята в труппу Александринского театра, за годы служения (с 1961 по 1982 год и затем с 1989 по 2023 год) создала целую галерею ролей современного и классического репертуара, среди которых: Людмила в спектакле "Друзья и годы", Валя в спектакле "Платон Кречет", Моника в спектакле "Скандальное происшествие", Варя в спектакле "Дело, которому ты служишь", Катя в спектакле "Семья Журбиных", Лидия в спектакле "Одни без ангелов", Ренэ в спектакле "Жизнь Сент-Экзюпери", Матрена в спектакле "Картины московской жизни", Мачеха Элизы Дулитл в спектакле "Пигмалион" и другие. Всего в творческом наследии Елизаветы Волгиной около 60 ролей, созданных на сцене Александринского театра.
В том же 1961 году была принята в труппу Александринского театра, за годы служения (с 1961 по 1982 год и затем с 1989 по 2023 год) создала целую галерею ролей современного и классического репертуара, среди которых: Людмила в спектакле "Друзья и годы", Валя в спектакле "Платон Кречет", Моника в спектакле "Скандальное происшествие", Варя в спектакле "Дело, которому ты служишь", Катя в спектакле "Семья Журбиных", Лидия в спектакле "Одни без ангелов", Ренэ в спектакле "Жизнь Сент-Экзюпери", Матрена в спектакле "Картины московской жизни", Мачеха Элизы Дулитл в спектакле "Пигмалион" и другие. Всего в творческом наследии Елизаветы Волгиной около 60 ролей, созданных на сцене Александринского театра.
Александринский театр выразил соболезнование родным и близким актрисы.
О дате прощания театр сообщит позднее.