"Национальная гордость". Путин рассказал о достижениях агропрома
00:22 12.10.2025 (обновлено: 00:28 12.10.2025)
"Национальная гордость". Путин рассказал о достижениях агропрома
Президент России Владимир Путин поздравил отечественных аграриев с Днем работника сельского хозяйства и рассказал о достижениях в работе этого сектора. Главное... РИА Новости, 12.10.2025
2025
Путин поздравил с праздником работников сельского хозяйства
Обращение Путина по случаю Дня работника сельского хозяйства.
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин

"Национальная гордость". Путин рассказал о достижениях агропрома

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил отечественных аграриев с Днем работника сельского хозяйства и рассказал о достижениях в работе этого сектора. Главное — в материале РИА Новости.
"За последние годы достижения нашего АПК стали настоящим предметом национальной гордости, примером динамичного поступательного развития, успешного освоения самых современных передовых технологий".
В частности:
  • в прошлом году в России собрали рекордные объемы риса и масличных культур;
  • урожай зерна вошел в пятерку лучших за новейшую историю страны;
  • производство скота и птицы обновило максимальные значения;
  • хороший задел для развития закладывается и в этом году;
  • государство не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и держит главные позиции в поставках продовольствия на глобальный рынок.
Куриные яйца в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Россия вошла в пятерку стран с самыми низкими ценами на яйца
10 октября, 04:07
"Нашу качественную продукцию — зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары — знают и любят более чем в 160 странах мира".
При этом страна продолжит создавать условия для дальнейшего развития сектора, подчеркнул президент. Так, власти намерены:
  • укреплять конкурентоспособность и технологический суверенитет агропрома;
  • стимулировать собственные научные разработки в сфере селекции и генетики в производстве сельхозтехники и пищевого оборудования, новых ветеринарных препаратов;
  • внедрять цифровые технологии, роботизировать производство, использовать преимущества искусственного интеллекта;
  • совершенствовать систему подготовки кадров;
  • повышать уровень жизни на селе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Новая победа России над Западом — там, где этого не ожидал никто
22 сентября, 08:00
"Будем строить на селе качественное жилье и дороги. Подчеркну, все это — важнейшие задачи для федеральных, региональных и местных органов власти, для бизнеса. Они прямо влияют на динамику развития отечественного агропромышленного комплекса. И мы обязательно будем их поддерживать, решать вместе с вами".

Картофель - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В России подешевела картошка
Вчера, 06:12
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
