"Национальная гордость". Путин рассказал о достижениях агропрома

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил отечественных аграриев с Днем работника сельского хозяйства и рассказал о достижениях в работе этого сектора. Главное — в материале РИА Новости.
"За последние годы достижения нашего АПК стали настоящим предметом национальной гордости, примером динамичного поступательного развития, успешного освоения самых современных передовых технологий".
В частности:
- в прошлом году в России собрали рекордные объемы риса и масличных культур;
- урожай зерна вошел в пятерку лучших за новейшую историю страны;
- производство скота и птицы обновило максимальные значения;
- хороший задел для развития закладывается и в этом году;
- государство не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и держит главные позиции в поставках продовольствия на глобальный рынок.
"Нашу качественную продукцию — зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары — знают и любят более чем в 160 странах мира".
При этом страна продолжит создавать условия для дальнейшего развития сектора, подчеркнул президент. Так, власти намерены:
- укреплять конкурентоспособность и технологический суверенитет агропрома;
- стимулировать собственные научные разработки в сфере селекции и генетики в производстве сельхозтехники и пищевого оборудования, новых ветеринарных препаратов;
- внедрять цифровые технологии, роботизировать производство, использовать преимущества искусственного интеллекта;
- совершенствовать систему подготовки кадров;
- повышать уровень жизни на селе.
"Будем строить на селе качественное жилье и дороги. Подчеркну, все это — важнейшие задачи для федеральных, региональных и местных органов власти, для бизнеса. Они прямо влияют на динамику развития отечественного агропромышленного комплекса. И мы обязательно будем их поддерживать, решать вместе с вами".
