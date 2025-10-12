Россия продолжит укреплять конкурентоспособность агропрома, заявил Путин

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия продолжит укреплять конкурентоспособность своего агропрома и его суверенитет, заявил президент России Владимир Путин.

Президент России поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.

"Мы продолжим создавать условия для дальнейшего развития аграрного сектора России, укреплять его конкурентоспособность и технологический суверенитет", - сказал президент в видеообращении.