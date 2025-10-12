Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит укреплять конкурентоспособность агропрома, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/agroprom-2047742202.html
Россия продолжит укреплять конкурентоспособность агропрома, заявил Путин
Россия продолжит укреплять конкурентоспособность агропрома, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2025
Россия продолжит укреплять конкурентоспособность агропрома, заявил Путин
Россия продолжит укреплять конкурентоспособность своего агропрома и его суверенитет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T00:08:00+03:00
2025-10-12T00:08:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg
https://ria.ru/20251009/agroprom-2047188253.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин поздравил с праздником работников сельского хозяйства
Обращение Путина по случаю Дня работника сельского хозяйства.
2025-10-12T00:08
true
PT4M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:653:2048:2189_1920x0_80_0_0_11dc9f9dcc48d824ba7e027b13404919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Россия продолжит укреплять конкурентоспособность агропрома, заявил Путин

Путин заявил, что Россия продолжит создавать условия для развития агропрома

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия продолжит укреплять конкурентоспособность своего агропрома и его суверенитет, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"Мы продолжим создавать условия для дальнейшего развития аграрного сектора России, укреплять его конкурентоспособность и технологический суверенитет", - сказал президент в видеообращении.
"Будем стимулировать собственные научные разработки в сфере селекции и генетики, в производстве сельхозтехники и пищевого оборудования, новых ветеринарных препаратов", - добавил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Российский агропром вырос более чем на 50%, заявил Мишустин
9 октября, 05:35
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала