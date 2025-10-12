https://ria.ru/20251012/agroprom-2047742202.html
Россия продолжит укреплять конкурентоспособность агропрома, заявил Путин
Россия продолжит укреплять конкурентоспособность агропрома, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2025
Россия продолжит укреплять конкурентоспособность агропрома, заявил Путин
Россия продолжит укреплять конкурентоспособность своего агропрома и его суверенитет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T00:08:00+03:00
2025-10-12T00:08:00+03:00
2025-10-12T00:08:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg
https://ria.ru/20251009/agroprom-2047188253.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:653:2048:2189_1920x0_80_0_0_11dc9f9dcc48d824ba7e027b13404919.jpg
Путин поздравил с праздником работников сельского хозяйства
Обращение Путина по случаю Дня работника сельского хозяйства.
2025-10-12T00:08
true
PT4M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Россия продолжит укреплять конкурентоспособность агропрома, заявил Путин
Путин заявил, что Россия продолжит создавать условия для развития агропрома
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия продолжит укреплять конкурентоспособность своего агропрома и его суверенитет, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России
поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"Мы продолжим создавать условия для дальнейшего развития аграрного сектора России, укреплять его конкурентоспособность и технологический суверенитет", - сказал президент в видеообращении.
"Будем стимулировать собственные научные разработки в сфере селекции и генетики, в производстве сельхозтехники и пищевого оборудования, новых ветеринарных препаратов", - добавил он.