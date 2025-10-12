Рейтинг@Mail.ru
12.10.2025
14:14 12.10.2025
Пресс-секретарь лидера Афганистана обвинил пакистанскую армию в заговоре
Пресс-секретарь лидера Афганистана обвинил пакистанскую армию в заговоре
в мире
афганистан
пакистан
кабул (город)
исламское государство*
афганистан
пакистан
кабул (город)
в мире, афганистан, пакистан, кабул (город), исламское государство*
В мире, Афганистан, Пакистан, Кабул (город), Исламское государство*
Пакистанские военные
© AP Photo / Anjum Naveed
Пакистанские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед, выступая в воскресенье на пресс-конференции в Кабуле, заявил о наличии внутри пакистанской армии группы, которая плетет заговоры против афганского правительства, сообщает новостной портал Afghanistan International.
"Представитель талибов Забиулла Моджахед обвинил одну из группировок в пакистанской армии в заговоре, вынашиваемом против правительства талибов в Афганистане", - говорится в сообщении.
Между силами Афганистана и Пакистана начались бои в районе границы - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Пакистан закрыл пограничные переходы с Афганистаном, пишет Reuters
Вчера, 13:53
"Определенные круги в Пакистане недовольны улучшением безопасности и прогрессом в политической, экономической и социальной сферах Афганистана... эти элементы не могут смириться со стабильностью Афганистана и поэтому прибегают к заговорам", - цитирует Моджахеда издание.
Пресс-секретарь утверждает, что "этот особый круг" действует "внутри пакистанской армии" и работает над "подрывом достижений администрации талибов". Он призвал Исламабад пересмотреть свою политику в отношении Афганистана, предупредив, что дальнейшее вмешательство в дела Афганистана лишь навредит двусторонним отношениям.
Моджахед также заявил, что страны региона хорошо осведомлены о наличии убежищ "Исламского государства"* на территории Пакистана. Он подчеркнул, что группировка несет ответственность за нападения на шиитов, суфиев и индуистов в Афганистане, призвав пакистанское правительство выдать лидеров ИГ, которые скрываются на его территории.
* Запрещенная в России террористическая организация
Кабул - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Талибы запретили экс-премьеру Афганистана выезжать из страны, пишут СМИ
Вчера, 10:24
 
