Пресс-секретарь лидера Афганистана обвинил пакистанскую армию в заговоре

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед, выступая в воскресенье на пресс-конференции в Кабуле, заявил о наличии внутри пакистанской армии группы, которая плетет заговоры против афганского правительства, сообщает новостной портал Afghanistan International.
"Представитель талибов Забиулла Моджахед обвинил одну из группировок в пакистанской армии в заговоре, вынашиваемом против правительства талибов в Афганистане", - говорится в сообщении.
"Определенные круги в Пакистане недовольны улучшением безопасности и прогрессом в политической, экономической и социальной сферах Афганистана... эти элементы не могут смириться со стабильностью Афганистана и поэтому прибегают к заговорам", - цитирует Моджахеда издание.
Пресс-секретарь утверждает, что "этот особый круг" действует "внутри пакистанской армии" и работает над "подрывом достижений администрации талибов". Он призвал Исламабад пересмотреть свою политику в отношении Афганистана, предупредив, что дальнейшее вмешательство в дела Афганистана лишь навредит двусторонним отношениям.
Моджахед также заявил, что страны региона хорошо осведомлены о наличии убежищ "Исламского государства"* на территории Пакистана. Он подчеркнул, что группировка несет ответственность за нападения на шиитов, суфиев и индуистов в Афганистане, призвав пакистанское правительство выдать лидеров ИГ, которые скрываются на его территории.
* Запрещенная в России террористическая организация