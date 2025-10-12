Талибы запретили экс-премьеру Афганистана выезжать из страны, пишут СМИ

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Власти Афганистана запретили бывшему премьер-министру, основателю Исламской партии Афганистана Гульбеддину Хекматиару выезжать из страны, сообщил новостной портал Tolo news со ссылкой на заявление сына политика.

Хабиб Ур-Рахман Хекматиар сообщил об этом решении афганских властей в сообщении в социальной сети X. По его словам, "талибы запретили отцу покидать Афганистан".

"Талибы опасаются встреч отца с народом, считая их для себя опасными", - заявил сын политика.

Гульбеддин Хекматиар, видный афганский политический и военный деятель, занимал пост премьер-министра Афганистана в 1993-1994 годах и 1996 году. Он основал Исламскую партию Афганистана - ИПА, входившую в Альянс семи контрреволюционных группировок, воевавших с режимом Демократической Республики Афганистан и советским воинским контингентом. В 2003 году Хекматиар был объявлен США террористом и внесен в черный список ООН , но в 2017 году был амнистирован.

Во времена Исламской республики Афганистан и президентства Хамида Карзая он поначалу боролся с проамериканским режимом совместно с талибами, но позже прекратил вооруженную борьбу и приехал в Кабул