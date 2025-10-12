Рейтинг@Mail.ru
Талибы запретили экс-премьеру Афганистана выезжать из страны, пишут СМИ
10:24 12.10.2025
Талибы запретили экс-премьеру Афганистана выезжать из страны, пишут СМИ
Кабул
Кабул
Кабул. Архивное фото
Кабул. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Власти Афганистана запретили бывшему премьер-министру, основателю Исламской партии Афганистана Гульбеддину Хекматиару выезжать из страны, сообщил новостной портал Tolo news со ссылкой на заявление сына политика.
Хабиб Ур-Рахман Хекматиар сообщил об этом решении афганских властей в сообщении в социальной сети X. По его словам, "талибы запретили отцу покидать Афганистан".
"Талибы опасаются встреч отца с народом, считая их для себя опасными", - заявил сын политика.
Гульбеддин Хекматиар, видный афганский политический и военный деятель, занимал пост премьер-министра Афганистана в 1993-1994 годах и 1996 году. Он основал Исламскую партию Афганистана - ИПА, входившую в Альянс семи контрреволюционных группировок, воевавших с режимом Демократической Республики Афганистан и советским воинским контингентом. В 2003 году Хекматиар был объявлен США террористом и внесен в черный список ООН, но в 2017 году был амнистирован.
Во времена Исламской республики Афганистан и президентства Хамида Карзая он поначалу боролся с проамериканским режимом совместно с талибами, но позже прекратил вооруженную борьбу и приехал в Кабул.
В годы советского присутствия Хекматиар пользовался особым покровительством США как лидер афганских моджахедов. За девять лет войны правительство США через пакистанскую межведомственную разведку израсходовало на поддержку его повстанческого движения более 600 миллионов долларов.
