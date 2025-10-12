Рейтинг@Mail.ru
Президент Палестины собирается посетить саммит по Газе - РИА Новости, 12.10.2025
20:33 12.10.2025
Президент Палестины собирается посетить саммит по Газе
Президент Палестины собирается посетить саммит по Газе
Президент Палестины Махмуд Аббас собирается посетить мирный саммит по по Газе в Египте сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на палестинского...
Президент Палестины собирается посетить саммит по Газе

Axios: президент Палестины Аббас планирует посетить саммит по Газе в Египте

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас собирается посетить мирный саммит по по Газе в Египте сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на палестинского чиновника.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что саммит состоится 13 октября и соберет лидеров более чем 20 стран. Председателями мероприятия станут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп.
"Палестинский чиновник сообщил мне, что президент Палестины Аббас собирается завтра посетить мирный саммит Трампа в Египте", - написал Равид в социальной сети X.
Израиль не будет участвовать в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе
