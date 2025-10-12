https://ria.ru/20251012/abbas-2047843410.html
Президент Палестины собирается посетить саммит по Газе
Президент Палестины собирается посетить саммит по Газе - РИА Новости, 12.10.2025
Президент Палестины собирается посетить саммит по Газе
Президент Палестины Махмуд Аббас собирается посетить мирный саммит по по Газе в Египте сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на палестинского... РИА Новости, 12.10.2025
Axios: президент Палестины Аббас планирует посетить саммит по Газе в Египте