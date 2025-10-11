Рейтинг@Mail.ru
У России есть меры для противодействия Tomahawk, заявил депутат Журавлев
14:07 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/zhuravlev-2047695701.html
У России есть меры для противодействия Tomahawk, заявил депутат Журавлев
2025-10-11T14:07:00+03:00
2025-10-11T14:07:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
алексей журавлев
нато
зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98186/82/981868295_0:322:1473:1151_1920x0_80_0_0_52fbcc4f5465cef58297899ff225e281.jpg
https://ria.ru/20251010/tomahawk--2047549170.html
https://ria.ru/20251010/tomagavk-2047544822.html
россия
сша
украина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98186/82/981868295_0:184:1473:1289_1920x0_80_0_0_8b5427f54ffc0f2541bcdfd7386e2d25.jpg
в мире, россия, сша, украина, алексей журавлев , нато, зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
В мире, Россия, США, Украина, Алексей Журавлев , НАТО, Зенитно-ракетная система С-350 "Витязь"
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлексей Журавлев
Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Алексей Журавлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия уже имеет меры для противодействия ракетам "Томагавк", заявил РИА Новости первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин рассказал об ответе на разговоры о передаче ракет Tomahawk Киеву
Вчера, 15:57
"На каждый "Томагавк" у нас найдется своя система С-350, созданная, как известно, в качестве противодействия именно этому типу ракет. Для ПВО это цель несложная, хорошо изученная еще со времен Советского Союза. Другое дело, что они носить могут и ядерные боеголовки, а это, извините, уже совершенно другой уровень противостояния - мало ли, что ВСУ туда подвесят", - сказал Журавлев.
По словам депутата, совершенно точно известно, что и прежде, даже передавая "Томагавки" союзникам по НАТО, США всегда сохраняли за собой управление этими комплексами.
Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет "Томагавк" нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Путин назвал понтажом разговоры о передаче Томагавков Украине - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин назвал разговоры о передаче Tomahawk Украине понтажом
Вчера, 15:47
 
В миреРоссияСШАУкраинаАлексей ЖуравлевНАТОЗенитно-ракетная система С-350 "Витязь"
 
 
