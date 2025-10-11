Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области ввели в строй 371,9 тыс "квадратов" жилья в 2025 году
Смоленская область
Смоленская область
 
15:38 11.10.2025
В Смоленской области ввели в строй 371,9 тыс "квадратов" жилья в 2025 году
В этом году на территории Смоленской области введено в эксплуатацию 371,9 тысячи квадратных метров жилья, среди них – 120,5 тысячи квадратных метров составляют...
смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
В Смоленской области ввели в строй 371,9 тыс "квадратов" жилья в 2025 году

Более 370 тыс квадратов жилья ввели в Смоленской области с начала 2025 года

© Getty Images / scyther5Чертежи квартиры
Чертежи квартиры - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Getty Images / scyther5
Чертежи квартиры. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В этом году на территории Смоленской области введено в эксплуатацию 371,9 тысячи квадратных метров жилья, среди них – 120,5 тысячи квадратных метров составляют многоквартирные дома, а 251,4 тысячи квадратных метров – объекты индивидуального жилищного строительства, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Там отметили, что в 2025 году в Смоленской области ведется строительство жилья по 23 федеральным и региональным программам. За восемь месяцев выполнен план на 90,7% от установленного для области соглашения с Минстроем России.
"Для нас остается приоритетом создание новых жилых площадей. Мы создаем современную, комфортную среду для жизни смолян. Важно, чтобы современное и новое жилье было во всех муниципалитетах региона. С прошлого года мы успешно реализуем строительство домов в центрах муниципальных округов", – сказал губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что при поддержке программы "Комплексное развитие сельских территорий" уже возведены многоквартирные и частные дома в Сафонове, Рудне и Глинке.
Кроме того, в апреле 2025 года ключи от новых квартир получили врачи, учителя, тренеры, работники местных предприятий города Дорогобуж. Всего здесь 64 квартиры, 40 из которых — служебное жилье для сотрудников местных предприятий и социальных учреждений.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Анохин: Смоленщина получит более 55 млн рублей из федерального бюджета
19 сентября, 16:12
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
