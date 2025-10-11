https://ria.ru/20251011/zhile-2047703214.html
В Смоленской области ввели в строй 371,9 тыс "квадратов" жилья в 2025 году
В Смоленской области ввели в строй 371,9 тыс "квадратов" жилья в 2025 году - РИА Новости, 11.10.2025
В Смоленской области ввели в строй 371,9 тыс "квадратов" жилья в 2025 году
В этом году на территории Смоленской области введено в эксплуатацию 371,9 тысячи квадратных метров жилья, среди них – 120,5 тысячи квадратных метров составляют... РИА Новости, 11.10.2025
смоленская область
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В этом году на территории Смоленской области введено в эксплуатацию 371,9 тысячи квадратных метров жилья, среди них – 120,5 тысячи квадратных метров составляют многоквартирные дома, а 251,4 тысячи квадратных метров – объекты индивидуального жилищного строительства, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Там отметили, что в 2025 году в Смоленской области ведется строительство жилья по 23 федеральным и региональным программам. За восемь месяцев выполнен план на 90,7% от установленного для области соглашения с Минстроем России.
"Для нас остается приоритетом создание новых жилых площадей. Мы создаем современную, комфортную среду для жизни смолян. Важно, чтобы современное и новое жилье было во всех муниципалитетах региона. С прошлого года мы успешно реализуем строительство домов в центрах муниципальных округов", – сказал губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что при поддержке программы "Комплексное развитие сельских территорий" уже возведены многоквартирные и частные дома в Сафонове, Рудне и Глинке.
Кроме того, в апреле 2025 года ключи от новых квартир получили врачи, учителя, тренеры, работники местных предприятий города Дорогобуж. Всего здесь 64 квартиры, 40 из которых — служебное жилье для сотрудников местных предприятий и социальных учреждений.