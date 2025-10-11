Зеленский сделал новое истеричное заявление после удара ВС России

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский нашел виновного в том, что киевская энергосистема серьезно пострадала от ударов ВС России, пишет издание "Страна.ua".



"Зеленский дал понять, что считает виновным в поражении объектов энергетики Киева в том числе и мэра столицы Кличко", — говорится в публикации.