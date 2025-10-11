Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал новое истеричное заявление после удара ВС России - РИА Новости, 11.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 11.10.2025 (обновлено: 10:57 11.10.2025)
Зеленский сделал новое истеричное заявление после удара ВС России
Зеленский дал понять, что считает виновным в поражении объектов энергетики Киева в том числе и мэра столицы Кличко", — говорится в публикации. РИА Новости, 11.10.2025
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский нашел виновного в том, что киевская энергосистема серьезно пострадала от ударов ВС России, пишет издание "Страна.ua".

"Зеленский дал понять, что считает виновным в поражении объектов энергетики Киева в том числе и мэра столицы Кличко", — говорится в публикации.
Издание добавляет, что глава киевского режима остался недоволен защитой ТЭЦ.

"Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать", — заявил он.

В статье отмечается, что последняя фраза, очевидно, касается Кличко, с которым у Зеленского давний политический конфликт.

В мае Кличко обвинил главу режима в авторитаризме и искоренении демократических принципов под видом боевых действий. Как утверждал мэр Киева, его защищает только мировая известность, которую ему принесла боксерская карьера.

В конце января Кличко заявил, что окружение Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил главу городской военной администрации Тимура Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов и инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом.
