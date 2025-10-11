Рейтинг@Mail.ru
"Страшное время". На Западе сделали заявление о войне с Россией
17:49 11.10.2025
"Страшное время". На Западе сделали заявление о войне с Россией
"Страшное время". На Западе сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 11.10.2025
"Страшное время". На Западе сделали заявление о войне с Россией
Власти европейских стран продвигают идею прямого конфликта с Россией, тогда как простые люди в Европе не хотят этого, заявил член финской... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T17:49:00+03:00
2025-10-11T17:49:00+03:00
в мире
россия
европа
москва
такер карлсон
владимир путин
нато
россия
европа
москва
в мире, россия, европа, москва, такер карлсон, владимир путин, нато
В мире, Россия, Европа, Москва, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО
"Страшное время". На Западе сделали заявление о войне с Россией

Политик Мема заявил о продвижении идеи войны с Россией в Европе. Подробности

Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Власти европейских стран продвигают идею прямого конфликта с Россией, тогда как простые люди в Европе не хотят этого, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Мы, европейцы, не хотим войны с Россией, мы хотим мирных переговоров для Украины. Дело в том, что лидеры европейских стран постоянно препятствуют этому. <…> Мы живем в страшное время", — отметил он.
"Они убьют всех". На Западе ответили на планы НАТО по захвату Калининграда
"Они убьют всех". На Западе ответили на планы НАТО по захвату Калининграда
Вчера, 05:44
Он считает, что лидеры европейских стран мешают установлению мира, постоянно продвигая воинственную идею "российской угрозы" и делая резкие заявления о провокациях, которые Россия якобы устраивает против Запада.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс занимается постоянным расширением инициатив и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что власти страны остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин в прошлогоднем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и считает это бессмысленным. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В АдГ заявили, что обвинения в адрес России подвергают Германию опасности
В АдГ заявили, что обвинения в адрес России подвергают Германию опасности
Вчера, 17:43
 
В миреРоссияЕвропаМоскваТакер КарлсонВладимир ПутинНАТО
 
 
