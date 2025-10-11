МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Власти европейских стран продвигают идею прямого конфликта с Россией, тогда как простые люди в Европе не хотят этого, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
Он считает, что лидеры европейских стран мешают установлению мира, постоянно продвигая воинственную идею "российской угрозы" и делая резкие заявления о провокациях, которые Россия якобы устраивает против Запада.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс занимается постоянным расширением инициатив и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что власти страны остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин в прошлогоднем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и считает это бессмысленным. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".