Захарова отреагировала на "рекламу" курсов иностранных языков при МИД

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала видео, стилизованное под "рекламу" курсов иностранных языков при МИД, в котором белорусский оппозиционер Сергей Тихановский заявляет о желании учить английский для общения с политиками Запада.
В своем Telegram-канале она разместила смонтированный в стиле рекламы видеоролик. В нем Тихановский признается в совершении ошибок. Он также заявляет, что решил выучить английский для разговора с западными политиками "на одном языке". В конце ролика следует информация о курсах иностранных языков МИД РФ.
"Прислали "минутку рекламы". Дилемма: грех смеяться или грех было не воспользоваться?" - с юмором прокомментировала видео Захарова.
После переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и спецпосланника президента США Кита Келлога 21 июня стало известно, что белорусский президент помиловал 14 человек по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Среди помилованных - в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе супруг кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской Сергей, которого осудили на 18 лет за подготовку массовых беспорядков и ряд других преступлений.
Как уточнила тогда пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, решение об освобождении Тихановского было принято Лукашенко исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи.
27 сентября, 18:10