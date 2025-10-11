Рейтинг@Mail.ru
Захарова отреагировала на "рекламу" курсов иностранных языков при МИД - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 11.10.2025 (обновлено: 10:31 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/zaharova-2047679615.html
Захарова отреагировала на "рекламу" курсов иностранных языков при МИД
Захарова отреагировала на "рекламу" курсов иностранных языков при МИД - РИА Новости, 11.10.2025
Захарова отреагировала на "рекламу" курсов иностранных языков при МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала видео, стилизованное под "рекламу" курсов иностранных языков при МИД, в котором... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T10:25:00+03:00
2025-10-11T10:31:00+03:00
россия
белоруссия
мария захарова
сергей тихановский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047680054_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_749cecaddda0c0deaa920b405c5a3718.jpg
https://ria.ru/20250927/zaharova-2044804757.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видеоролик в стиле рекламы с участием оппозиционера Тихановского
Видеоролик в стиле рекламы с участием оппозиционера Тихановского.
2025-10-11T10:25
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047680054_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c20d0852e86dbd957e6e41b7deab82e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, мария захарова, сергей тихановский
Россия, Белоруссия, Мария Захарова, Сергей Тихановский
Захарова отреагировала на "рекламу" курсов иностранных языков при МИД

Захарова пошутила над роликом с Тихановским про курсы иностранных языков

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала видео, стилизованное под "рекламу" курсов иностранных языков при МИД, в котором белорусский оппозиционер Сергей Тихановский заявляет о желании учить английский для общения с политиками Запада.
В своем Telegram-канале она разместила смонтированный в стиле рекламы видеоролик. В нем Тихановский признается в совершении ошибок. Он также заявляет, что решил выучить английский для разговора с западными политиками "на одном языке". В конце ролика следует информация о курсах иностранных языков МИД РФ.
"Прислали "минутку рекламы". Дилемма: грех смеяться или грех было не воспользоваться?" - с юмором прокомментировала видео Захарова.
После переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и спецпосланника президента США Кита Келлога 21 июня стало известно, что белорусский президент помиловал 14 человек по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Среди помилованных - в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе супруг кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской Сергей, которого осудили на 18 лет за подготовку массовых беспорядков и ряд других преступлений.
Как уточнила тогда пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, решение об освобождении Тихановского было принято Лукашенко исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи.
Сергей Тихановский, кадр видео из Telegram Марии Захаровой - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Захарова высмеяла видео с Тихановским
27 сентября, 18:10
 
РоссияБелоруссияМария ЗахароваСергей Тихановский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала