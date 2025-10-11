Захарова отреагировала на "рекламу" курсов иностранных языков при МИД

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала видео, стилизованное под "рекламу" курсов иностранных языков при МИД, в котором белорусский оппозиционер Сергей Тихановский заявляет о желании учить английский для общения с политиками Запада.