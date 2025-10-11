В Японии заявили о риске смены власти в стране

ТОКИО, 11 окт — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Решение японской партии "Комэйто" выйти из правящей коалиции не только осложнило утверждение избранной председателем Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити на посту премьер-министра, но и создало условия для вероятного формирования правительства с лидером от оппозиции, заявил в беседе с РИА Новости эксперт в области политических наук, профессор Университета Рицумэйкан Масато Камикубо.

"После выхода "Комэйто" ЛДП, вероятно, начнет переговоры о коалиции с правоцентристскими партиями, такими как "Партия обновления Японии" (Ниппон исин-но кай) и Народно-демократическая партия, с целью создания исключительно правого правительства", — сказал эксперт.

По словам Камикубо, в случае успеха переговоров три партии получат большинство голосов в нижней палате парламента, что позволит Санаэ Такаити без труда заручиться необходимым числом голосов для утверждения ее кандидатуры на посту премьер-министра. Однако, как подчеркнул профессор, оппозиционные партии также активизировали консультации.

"Конституционно-демократическая партия начала переговоры с Народно-демократической партией и "Партией обновления Японии" о выдвижении (главы оппозиционной Народно-демократической партии. — Прим. ред.) Юитиро Тамаки в качестве их кандидата на пост премьер-министра. Если эти переговоры увенчаются успехом, три партии превзойдут количество голосов ЛДП. Если затем партия "Комэйто" проголосует за Тамаки, они получат большинство в нижней палате парламента, и Тамаки станет премьер-министром. Администрация Тамаки будет центристским правительством", — пояснил политолог.

Эксперт отметил, что в случае сохранения ЛДП у власти без поддержки партии "Комэйто" ее отношения с оппозицией могут стать крайне напряженными.

"Если ЛДП сформирует правоцентристское коалиционное правительство с Народно-демократической партией и "Партией обновления Японии", это приведет к крайне конфронтационной политике с Конституционно-демократической партией, Коммунистической партией и партией "Рэйва синсэнгуми" особенно в вопросах внешней политики и безопасности, если администрация президента США Дональда Трампа будет оказывать давление, требуя, например, повышения налогов на оборону. Такое правительство, вероятно, будет нестабильным и неспособным к межпартийному взаимодействию", — указал Камикубо.

Он также не исключил, что без успешного формирования коалиции правительство Санаэ Такаити может стать временным.

"Если ЛДП не сможет сформировать коалицию, она станет правительством меньшинства, что приведет к крайне нестабильной администрации. Хотя ей, возможно, удастся принять бюджет, она, вероятно, будет вынуждена вскоре уйти в отставку", — добавил он.

Вместе с тем, по словам эксперта, возможное правительство Юитиро Тамаки могло бы оказаться более устойчивым.

"Если к власти придет администрация Тамаки, это будет центристско-консервативное правительство. Даже если ЛДП окажется в оппозиции, сотрудничество по таким вопросам, как безопасность, останется возможным, что может сделать это правительство удивительно стабильным", — заключил Камикубо.

Накануне председатель японской партии "Комэйто" Тэцуо Сайто по итогам длительных переговоров с избранной новым председателем Либерально-демократической партии Санаэ Такаити объявил о том, что партия выходит из коалиции с ЛДП после более чем 20 лет альянса. Причиной данного решения назывались скандалы вокруг ЛДП, а также отсутствие необходимых решений правящей партии о реформах в сфере политики и финансов внутри ЛДП, на чем настаивали в "Комэйто".

Первое коалиционное правительство ЛДП и партии "Комэйто" было сформировано 5 октября 1999 года. Оно функционировало до 16 сентября 2009 года. Второе было сформировано 26 декабря 2012 года и действовало до сих пор.